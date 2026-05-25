Путин хочет втянуть Европу в переговоры ради ослабления санкций: в Эстонии раскрыли план Кремля

Россия стремится привлечь Европу к переговорам по войне против Украины, чтобы избежать дальнейшего санкционного давления и выиграть время. Кремль пытается изменить формат переговорного процесса после того, как США перестали играть в нем ведущую роль. Европа не должна становиться "нейтральным посредником" между Киевом и Москвой.

Видео дня

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в эфире программы Ukraina stuudio. Информацию обнародовало эстонское медиа ERR.

Итак, во время встречи министров иностранных дел НАТО союзники подтвердили дальнейшую поддержку Украины. Россия в последние месяцы не смогла достичь существенных успехов на фронте, а ее экономика и внутренняя ситуация ухудшаются.

Министр обратил внимание на заявления государственного секретаря США Марко Рубио, который признал отсутствие прогресса в мирном процессе и дал понять, что Вашингтон больше не ведет переговоры в предыдущем формате. В то же время Рубио подчеркнул, что США готовы присоединиться к дипломатическим усилиям в случае появления реальных шансов на результат.

Цахкна считает, что Кремль пытается использовать возможную роль Европы как посредника для затягивания времени и избежания новых санкций. Москва особенно опасается подготовленного ЕС пакета ограничений, который может включать полный запрет морских услуг на территории Европейского Союза.

Глава эстонского МИД подчеркнул, что европейские страны не должны занимать нейтральную позицию между Украиной и Россией. Цель Европы – поддержка Киева и формирование будущей архитектуры безопасности, в которой Украина будет играть ключевую роль.

Европейские дипломаты понимают, что поспешные контакты с российским диктатором Владимиром Путиным могут лишь ослабить позиции Украины и ЕС. Именно поэтому союзники планируют сохранять санкционное давление и ждать момента, когда Москва будет готова к реальным переговорам.

Тогда как на следующей неделе главы МИД европейских государств обсудят этот вопрос во время встречи на Кипре. Страны вблизи российской границы не должны быть отстранены от возможных будущих переговоров по безопасности в Европе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Москве заявили о подготовке инициатив в рамках обсуждения американского проекта по мирному урегулированию российско-украинской войны. Новые предложения оккупантов могут обсудить во время следующего диалога США с РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!