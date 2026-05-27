Зеленский перехватил инициативу: Путин и Трамп остались без козырей – FT

Президент Украины Владимир Зеленский смог перехватить стратегическую инициативу в войне, тогда как лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп оказались в ловушках, которые создали сами для себя. Война России против Украины и американская операция против Ирана стали примерами масштабных геополитических просчетов, которые дорого будут стоить Москве и Вашингтону.

Об этом пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс в своей колонке. По его словам "Путин и Трамп не имеют карт".

Автор статьи напомнил, что после вторжения РФ в Украину в 2022 году Трамп назвал действия Путина "гениальными". Однако война РФ против Украины превратилась в один из самых дорогих стратегических провалов современности – вплоть до начала американской военной операции против Ирана.

Путин и Трамп рассчитывали на быструю победу

Автор статьи сравнил войну России против Украины и кампанию США против Ирана. Он отметил, что и Путин, и Трамп сделали одинаковую ставку: на слабость своих противников и быструю победу за несколько дней. Однако в результате втянули свои страны в длительные конфликты с большими экономическими и политическими последствиями.

"Каждый из них обременяет свои страны расходами, которые будут продолжаться еще много лет после того, как они потеряют власть", – пишет обозреватель.

Он также подчеркнул, что обе войны были "войнами выбора", а не неизбежными конфликтами.

"Как примеры того, как можно потерять сильные позиции, Путин и Трамп не имеют себе равных", — отмечает автор статьи.

Путин и Трамп оказались в собственных ловушках

В статье говорится, что для Путина провал так называемой "специальной военной операции" стал экзистенциальной проблемой. Он уже не может легко выйти из войны без серьезных политических рисков для себя.

В то же время Трамп, как пишет обозреватель, также не может легко отступить из-за собственных политических заявлений и личных амбиций. Автор напоминает, что после громких обещаний "уничтожить" иранский режим Вашингтон вынужден вести переговоры с Тегераном.

"Ни одно количество ШИ-контента не отвлечет внимание от его унижения из-за необходимости договариваться с режимом, о котором он неоднократно заявлял, что уничтожил", – отмечает автор.

Теперь карты в руках Зеленского

Издание отмечает, что часть преимуществ в этой ситуации перешла к Зеленскому.

Украина смогла превратить поле боя в "мясорубку" для российской армии, а потери РФ сейчас оцениваются примерно в 35 тысяч военных ежемесячно.

Киев способен наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, промышленным объектам и инфраструктуре на глубину до тысячи километров внутри России.

Путину даже пришлось просить Трампа убедить Зеленского не атаковать Москву дронами во время парада ко "Дню победы".

Украина "переизобрела" современную войну

Издание отмечает, что Украина смогла существенно изменить характер войны, создав дешевые дроны и системы перехвата, которые позволяют уничтожать значительно более дорогие российские ракеты.

Автор статьи также упоминает Иран, который использовал дроны для блокирования Ормузского пролива.

По его словам, это меняет экономику современных войн и ставит под сомнение эффективность традиционных дорогих систем вооружения.

"Авианосцы превращаются в плавучих белых слонов", – отмечается в статье.

Издание подчеркивает, что после слов Трампа о том, что "у Зеленского нет карт", украинский президент получил "колоду инноваций", которую теперь очень хочет получить Пентагон.

Россия и США сами ослабили свои позиции

Автор статьи также сравнивает геополитические последствия действий России и США.

По его словам, неспособность России покорить Украину – это самая дорогая проигранная война в современной истории. Которая, в частности, привела к тому, что после вступления Финляндии в НАТО граница Альянса с Россией фактически удвоилась.

В то же время ожидания Трампа, что после давления на Иран там быстро появится лояльное Вашингтону правительство, издание называет "фантазией".

Автор считает, что сейчас разрушаются сразу несколько политических концепций – от неоконсерватизма до изоляционизма "Америки превыше всего".

Мировые центры силы меняются

По мнению автора статьи, главный вывод заключается в том, что войны последних лет ослабили влияние великих держав и одновременно усилили роль средних стран.

США постепенно теряют доминирование на Ближнем Востоке, в то же время Украина как минимум станет ключевым партнером любого "постамериканского НАТО", а Иран, вероятно, сохранит статус важной региональной силы.

"Очень разными способами Киев и Тегеран показывают миру, как можно ослабить сверхдержаву", – заключает издание.

В статье также отмечается, что опыт Украины внимательно изучают в разных странах мира, в том числе и в Тайване.

Як повідомляв OBOZ.UA,

