В моду вернулась культовая стрижка 90-х: она омолаживает

Короткие стрижки снова стали одним из главных бьюти-трендов. Особое внимание стилисты советуют обратить на бикси – культовое сочетание боба и пикси, которое было популярным в 90-х. Такая прическа добавляет волосам объема, делает образ более легким и помогает визуально освежить черты лица.

Благодаря прядям возле лица стрижка может мягко скорректировать овал. Именно поэтому в 2026 году короткие женские стрижки снова остаются среди самых актуальных вариантов, информирует Kobieta Gazeta.

Бикси

Бикси – это сочетание двух популярных стрижек: короткой пикси и классического боба. Главное преимущество заключается в том, что ее можно по-разному укладывать. Пряди можно сделать более гладкими, подчеркнуть текстуру, создать легкий небрежный эффект или добавить объема у корней. Такая стрижка не кажется слишком строгой, но при этом имеет форму и хорошо держит силуэт.

Особенно удачно бикси работает на тонких волосах. Благодаря многослойности прическа создает впечатление большей густоты, а более короткая длина не утяжеляет пряди. Кроме того, локоны возле лица добавляют мягкости и могут визуально омолодить черты лица.

Классический боб

Несмотря на постоянную смену трендов, боб остается одной из самых универсальных женских стрижек. Его любят за то, что он подходит разным типам волос – от прямых до волнистых и вьющихся.

Классический боб обычно имеет более короткий затылочный срез и более длинные передние пряди, которые могут доходить до уровня подбородка. Такая форма открывает шею, подчеркивает линию челюсти и добавляет образу аккуратности. В зависимости от укладки боб может быть элегантным, сдержанным или более расслабленным.

Еще одно преимущество этой стрижки – ее легко адаптировать под разные формы лица. Мастер может изменить длину, градуировку, линию среза или добавить челку, чтобы прическа гармоничнее сочеталась с чертами лица.

Французский боб

Французский боб – еще один вариант короткой стрижки, который снова набирает популярность. Он был особенно модным в 20-х годах ХХ века, а теперь возвращается как прическа для женщин, которые хотят совместить элегантность, смелость и легкую небрежность.

Обычно французский боб имеет длину до линии челюсти или чуть выше. Он открывает шею, подчеркивает плечи и хорошо сочетается с прямой челкой.

Французский боб может стать удачным выбором и для зрелых женщин. Он помогает сделать образ более современным, подчеркивает черты лица и может визуально вытянуть овал.

