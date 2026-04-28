В НАТО хотят отменить ежегодные саммиты из-за Трампа: в чем причина

В НАТО рассматривают вероятность отказаться от ежегодных саммитов и проводить их реже. Одной из причин называют желание избежать напряженности с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщило издание Reuters. Также причиной таких намерений является стремление избежать сложных политических ситуаций, которые могут возникать во время крупных встреч с участием США и их союзников.

Что известно

Часть стран НАТО предлагает проводить такие встречи реже – раз в два года или даже отказаться от саммита в 2028 году.

Несколько собеседников издания отметили, что фактор Дональда Трампа также учитывается в обсуждениях. Администрация президента США ранее критиковала ряд стран НАТО за то, что они делают недостаточный вклад в оборонные расходы и участие в совместных операциях.

Однако часть дипломатов отмечает, что обсуждение изменения работы саммитов связано не только с США, но и с попыткой оптимизировать формат работы альянса.

Один из дипломатов сообщил, что саммит 2027 года, который запланирован в Албании, вероятно, состоится этой осенью. В то же время в 2028 году, когда будут президентские выборы в США, НАТО рассматривает возможность вообще не проводить саммит. Другой отметил, что некоторые страны предлагают проводить встречу каждые два года. Отмечается, что решение еще не принято, а окончательное слово будет за генеральным секретарем Марком Рютте.

Представитель НАТО заверил, что встречи на высшем уровне будут продолжаться.

"НАТО продолжит проводить регулярные встречи глав государств и правительств, а между саммитами союзники НАТО будут продолжать консультировать, планировать и принимать решения по нашей общей безопасности", – отметил он.

Дискуссия об эффективности саммитов

Некоторые дипломаты и аналитики утверждают, что ежегодные саммиты создают давление для впечатляющих результатов, что отвлекает от долгосрочного планирования.

"Лучше иметь меньше саммитов, чем плохих. У нас все равно будет много работы, мы знаем, что должны делать", – сказал дипломат.

Другой отметил, что качество обсуждений и решений является настоящим показателем силы альянса.

