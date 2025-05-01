Трамп назначил Джули Дэвис временно поверенной в делах США в Украине: что о ней известно

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначил Джули Дэвис временно поверенной в делах США в Украине. Она заменит на этой должности Бриджит Бринк.

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Об этом на брифинге в четверг, 1 мая, сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс. Сейчас Дэвис занимает пост посла США на Кипре (с февраля 2023 года).

По словам представительницы американского внешнеполитического ведомства, она "обладает богатым опытом в области международной дипломатии" и занимала ключевые посты на протяжении последних 30 лет.

"Президент Трамп и министр Рубио назначили посла Джули Дэвис временным поверенным в делах в Киеве в этот критический момент, когда мы движемся к мирному соглашению, чтобы остановить кровопролитие. Посол Дэвис - выдающийся карьерный сотрудник Высшей дипломатической службы, имеющий ранг министра-советника", – заявила Брюс.

На сайте посольства США в Украине говорится, что с 5 мая Джули Дэвис приступит к исполнению обязанностей временно поверенной по делам США в Киеве.

"Посол Дэвис от имени президента США Дональда Трампа и Государственного секретаря США Марко Рубио будет координировать сотрудничество посольства США с правительством и народом Украины. В этой должности она будет упорно работать над завершением войны и прекращением кровопролития, укрепляя двусторонние отношения и делая Америку и Украину более безопасными, сильными и процветающими", – сказано в сообщении.

Что известно про Джули Дэвис

С 2023 года Дэвис исполняет обязанности посла США на Кипре. До этого она была специальным посланником по вопросам Беларуси в Вильнюсе (Литва), а в 2020 году стала первым за более чем десять лет послом США в Беларуси.

Также Джулия Дэвис работала заместителем помощника государственного секретаря США по делам Западной Европы и ЕС в Бюро по европейским и евразийским вопросам, а ранее — заместителем постоянного представителя Миссии США при НАТО.

Также отмечается, что Дэвис является кадровым дипломатом высшего ранга (Senior Foreign Service) и обладательницей многочисленных наград, в частности Президентской награды за заслуги (Presidential Rank Award). Дипломат владеет русским и французским языками.

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