Пока Трамп сильно разочаровал. Много гонора, много пафоса и самолюбования свой победой. Кокетство с Богом и Америкой и вялое равнодушие Жены, которая тщательно подчеркивает свою вечную молодость на фоне его 78 лет.

Видео дня

Пока непонятно, кто и как будет управлять Америкой - политическая бюрократия, огрызки Республиканской партии, МАГА или ватага технологический миллиардеров с неустойчивой психикой и сумбурной идеологией 21 века. Реальной управленческой команды у Трампа нет.

Стратегии перестройки Америки и ее роли в мире нет, плана нет, первые угрожающие, размашистые указы и решения Трампа хороши для избирательной кампании, а не длительного эффективного многолетнего управления США.

Америка - самая мощная страна в мире в очень сложные времена перехода от мировой гегемонии к мировому лидерству. Этот тягостный процесс отказа от мирового господства к стратеги мирового лидерства уже тянется 20 лет. Трамп может победить любого противника и развалить любую политическую систему, но может ли он создать, что-то новое и устойчивое на развалинах свой бурной деятельности. Понимает ли это Трамп- неизвестно.

Самое главное для нас, пока неясно, в какую сторону и как быстро пойдет Америка и что она может предложить Украине за ее страшные страдания. Между тем, Трампа, как талантливого пиарщика, больше интересует фокус с Гренландией, склоки с Канадой и издевательство над Панамой, а не судьба Украины.