'После выборов в Венгрии появился новый импульс': Каллас сказала, когда ЕС примет решение о €90 млрд для Украины

Решение о предоставлении Украине займа ЕС на сумму 90 млрд евро будет принято в течение "следующих 24 часов". Также ЕС в ближайшее время пересмотрит ранее "заблокированные решения, включая открытие кластеров переговоров с Украиной" для вступления ее в ЕС.

Видео дня

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, подводя итоги завершения Совета ЕС по иностранным делам 21 апреля в Люксембурге. По ее словам, это – результат выборов в Венгрии.

Что сказала Каллас

"После выборов в Венгрии появился новый импульс, и я ожидаю положительного решения по займу на 90 миллиардов в течение следующих 24 часов", – частности, заявила Каллас.

Напомним, что в Венгрии на выборах победил ранее оппозиционный политик Петер Мадьяр. Его противник, глава правительства с более чем десятилетним стажем Виктор Орбан, который и блокировал вышеупомянутый заем Украине на сумму 90 млрд евро, признал поражение на выборах. В свою очередь Петер Мадьяр анонсировал пересмотр всех позиций, которые Венгрия во времена Орбана занимала в ЕС в отношении Украины.

"Мы должны продолжать предоставлять Украине то, что ей необходимо, чтобы она могла держать оборону, пока Путин не поймет, что эта война никуда не ведет", – отметила высокая представительница.

По ее словам, ЕС также"должен пересмотреть долго заблокированные решения, включая открытие кластеров переговоров с Украиной".

"Также, Фонд вооружения Европейского фонда мира. Кроме того, мы должны пересмотреть санкции, которые уже были на столе, но не были согласованы ранее. Но также мыдолжны двигаться дальше с новым пакетом санкций", – добавила Кая Каллас.

Что предшествовало

Венгрия и Словакия согласились поддержать выделение Украине 90 млрд евро и введение 20-го пакета санкций против России после возобновления работы нефтепровода "Дружба". Об этом сегодня также заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка после встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.

По его словам, именно этот вопрос оставался ключевым условием для позиции обоих государств.

Речь идет о пакете помощи Украине объемом 90 млрд евро, который обсуждается на уровне Европейского Союза. Параллельно страны ЕС готовят 20-й пакет санкций против России, что должно усилить экономическое давление.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина выполнила все условия, которые ставил ЕС для разблокирования финансовой помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!