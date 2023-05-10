Порошенко отправился на международную выставку оружия в Афины: запланированы переговоры о новом оружии для ВСУ

Пятый президент Петр Порошенко примет участие в масштабной международной военно-промышленной выставке DEFEA 2023 в Афинах. Там у него запланированы переговоры о новом оружии для Вооруженных сил Украины.

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Выставка DEFEA соберет лучших производителей военной техники и технологий. Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

В течение нескольких дней известные международные компании представят наземные, военно-морские, аэрокосмические и кибернетические системы защиты.

Всего в выставке принимают участие 315 участников из 22 стран, 45 официальных делегаций, 14 министров обороны и заместителей, 13 командующих вооруженными силами.

В "Евросолидарности" отметили, что у Порошенко запланированы переговоры о новом оружии и технологиях для украинских Вооруженных сил.

Напомним, Петр Порошенко привез в артиллерийскую бригаду, прикрывающую на южном направлении все побережье, комплекс с тремя БПЛА Poseidon и мобильным пунктом управления. Также артиллеристы получили передвижную авторемонтную мастерскую.

Ранее сообщалось, что Порошенко встретился с военнослужащими недавно созданного армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ. Пятый президент передал в подразделения грузовики, передвижные автомастерские и шины.

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