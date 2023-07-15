В рамках саммита НАТО в Вильнюсе страны G-7 в совместной Декларации дали гарантии безопасности Украине. Была высказана долгосрочная поддержка Киева в сфере безопасности и экономики. Кроме того, к этой Декларации присоединились 10 стран, включая Чехию, Данию, Нидерланды, Норвегию, Испанию и Швецию. Соглашение о гарантиях безопасности Украины со стороны стран G-7 и других партнеров будет носить рамочный характер.

Видео дня

С каждой отдельной страной Киев подпишет отдельное двустороннее соглашение. В ответ на заявление G-7 о намерении предоставить гарантии безопасности Украине спикер Кремля Песков заявил, что такие гарантии "посягают на безопасность России". Москва, вероятно, забывает, что в декабре 1994 года в Будапеште Украина доверила свою безопасность демократическому миру в обмен на гарантии нераспространения ядерного оружия. Киев выполнил свои гарантии, теперь очередь демократического мира. Украина, подвергшаяся агрессии, нуждается в действенных гарантиях безопасности, поскольку задекларированные в Будапештском меморандуме оказались фикцией.

Наиболее эффективным форматом безопасности Украины является полноправное членство в НАТО. Перед тем, как присоединиться к Альянсу, Украине нужны специальные гарантии по Киевскому соглашению о безопасности. Поэтому у Кремля очень искривлённое представление о международной безопасности. С позиции российского руководства безопасность Российской Федерации – это её право безнаказанно нападать на Украину. Россия развязала широкомасштабную войну с целью уничтожения Украины как государства. После этого заявление Кремля о том, что международное сообщество должно позаботиться об интересах безопасности Российской Федерации абсолютно неуместно.

Россия в этот момент заслуживает не безопасности, а поражения в войне в Украине, выплаты репараций и ответственности за совершённые преступления. Некоторые гарантии безопасности она может получить только после подписания соглашения о своем поражении, и Кремль должен это помнить. Киев не считает гарантию безопасности заменой своего членства в НАТО, и Брюссель, и Вашингтон это понимают. Ведущий американский телеканал CNN также рассматривает гарантии, обещанные Украине странами G-7, как "временную меру", призванную помочь Украине преодолеть период до вступления в НАТО, когда она сможет в полной мере использовать принцип коллективной обороны.

На саммите в Литве также были ситуации, не способствовавшие усилению поддержки Украины. Довольно неожиданно министр обороны Великобритании Бен Уоллес вспомнил о переговорах с украинской стороной и раскритиковал Киев. В частности, Уоллес сослался на заявления президента Украины, который сказал, что его стране не дали чёткого графика или набора условий для вступления в НАТО. "Нравится это или нет, но люди хотят видеть какое-то уважение. Иногда вы просите страны отказаться от своих запасов оружия. Иногда приходится убеждать чиновников в Конгрессе США. Вы знаете, мы не Amazon", – сказал Уоллес.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен осудила заявления о том, что Киев якобы не благодарен за поддержку, получаемую от Запада, и заявила, что помощь его партнеров не является милостью. "Мы на Западе должны понимать, что это явно не благотворительная акция, потому что Украина сражается за нас. Они борются за нашу свободу и европейскую архитектуру безопасности". Она добавила, что Запад остаётся преданным Украине, потому что это в его интересах. "Я бы не сказала, что есть усталость от помощи, и надеюсь, что её никогда не будет".

Глава британского правительства подтвердил, что это было недоразумение британского министра. В частности, сам премьер-министр Сунак возразил слова своего министра и публично заявил, что ценит благодарность Украины, которая регулярно выражается в разных форматах. Это подтвердил и Министр иностранных дел Украины. "Никто не имеет оснований обвинять нас в какой-либо неблагодарности", - сказал Кулеба, отметив, что на саммите НАТО в Вильнюсе представители Украины сидели рядом с представителями Британии. "Там в зале Алексей Резников (министр обороны Украины) и Бен Воллес согласовали военное решение по оружию. Следовательно, с Британией в Украине всё хорошо, все решения принимаются при необходимости", - подытожил глава украинской дипломатии. В конце концов и сам Уоллес заявил, что его слова не совсем правильно передали СМИ.

Но как бы прошел саммит в Вильнюсе без заявления пресс-секретаря Кремля по связям с общественностью в НАТО и ЕС, а также одновременно и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он снова начал петь московскую песенку, будто "конфликт в Украине закончится, как только этого будут хотеть Соединенные Штаты Америки, поскольку Украина потеряла суверенитет. Мир воцарится немедленно, если этого будут желать американцы. А почему американцы этого не хотят, это вопрос, над которым думает весь мир". Что касается Орбана, то он никак не может понять, что война в Украине может реально закончиться одномоментно только тогда, когда Кремль решит вывести свою армию обратно на территорию РФ, что соответствовало бы действующему международному праву. Это понимают все в НАТО, ЕС и во всём мире, кроме венгерского премьера. Киев имеет свой суверенитет со времён своей первой государственности с конца V-го века, когда венгры вели ещё первобытную племенную жизнь в Западной Сибири. Потому не Украина потеряла государственный суверенитет, а Виктор Орбан просто потерял свою совесть, и это очевидно.