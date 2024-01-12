Республиканцы разработали "План Победы Украины" и представили его от имени трёх комитетов Палаты представителей, которые они возглавляют.

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В этом Плане — предоставление Украине "критического оружия", а также 300 млрд долларов российских активов (200 из которых — в Европе) и ужесточение прочих санкций на мордор.

Относительно 300 млрд "российских долларов" почти одновременно сделала практически аналогичное заявление и Администрация Байдена, собирающаяся по этому вопросу взаимодействовать с остальными странами G7.

То есть все — за Украину и за помощь Украине. Конгресс даже соревнуется с Белым домом, а республиканцы — с демократами. Но договориться по решению о 61 млрд долларов все они вместе не могут. Мешает Мексика.

Вспоминаю слова Трумэна. Того, кто первый и пока что единственный применил ядерное оружие. "Пусть они как можно больше убивают друг друга." Это было о Германии и ссср, но тут важен сам подход.

И ещё одна цитата из него же. "Тот, у кого есть союзники, уже не вполне независимый." Трумен знал, что говорит.