"Помните противотанковые ракеты?" Трамп снова вспомнил про Обаму и простыни, но забыл слово "Джавелин". Видео

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме снова высказался о войне в Украине и роли американского оружия в поддержке украинской армии. Он заявил, что без военной помощи из Соединенных Штатов Украина не смогла бы продолжать боевые действия.

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Соответствующее видео обнародовали американские медиа и пользователи социальных сетей, которые распространили фрагмент выступления президента США. Во время ответа на вопросы журналистов Трамп также вспомнил военную помощь, которую Вашингтон оказывал Украине при его первой каденции.

Говоря о поддержке Киева, Трамп отметил масштабы американских поставок вооружения.

"Украине было предоставлено огромное количество нашего оружия. Без нашего оружия и оборудования Украина не смогла бы сегодня воевать", – сказал Трамп.

Он также отметил, что США передали Украине вооружение и технику на сотни миллиардов долларов.

"Мы дали им оборудование на сотни миллиардов долларов. И лучшее оборудование, мы производим лучшее оборудование где-либо в мире", – заявил президент США.

Воспоминание о ракетах

Во время выступления Трамп вспомнил противотанковые ракеты Джавелин, которые стали одним из символов американской военной поддержки Украины. В то же время он не назвал конкретную систему вооружения, о которой говорил, видимо забыл название.

"Они бы не продержались и одного-двух дней. Они бы не смогли этого сделать. Помните противотанковые ракеты? Помните, когда танки застряли в болоте, а они ходили вокруг – и бум-бум-бум? И их подарил ваш покорный слуга. Они говорили, что Обама давал простыни, а Трамп дал... одно из самых разрушительных вооружений", – сказал Трамп.

В своем заявлении он также вновь повторил тезис, который неоднократно озвучивал ранее, сравнивая военную помощь, предоставленную при его президентстве, с политикой администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Трамп прокомментировал возможную встречу президента Украины Зеленского и российского диктатора Путина. Он заявил, что поддерживает идею переговоров между сторонами для обсуждения завершения войны в Украине. Он также выразил убеждение, что такая встреча может состояться при содействии Соединенных Штатов.

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