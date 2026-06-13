Польская модель пообещала убрать флаги Украины и ЕС в случае победы на выборах мэра Кракова: видео вызвало бурную реакцию

Кандидат в мэры Кракова, польская модель Марианна Шрайбер выпустила провокационный предвыборный ролик. В нём она обещает в случае победы снять с здания мэрии флаги Украины и Евросоюза и вернуть Польше "нормальность", а в школах развесить кресты: обещание отказаться от "диктата Брюсселя" она проиллюстрировала выбросом флага ЕС в мусорный бак.

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Провокация "удалась": о скандальной кандидатке написали западные СМИ. Впрочем, как видно из очередного поста Шрайбер, она вниманию со знаком "минус" только радуется.

Кандидат в мэры Кракова выбросила флаги ЕС и Украины в мусор

Скандальный ролик Марианна Шрайбер опубликовала 10 июня. В видео, вероятно, сгенерированном с помощью искусственного интеллекта, кандидатка, одетая в красную футболку с надписью "Польскость – это нормальность" и пеструю короткую юбку, произносит "программную" речь.

"Когда я стану мэром Кракова, я сразу уберу флаги Евросоюза и Украины с городских зданий. Останется только бело-красный флаг. В школы вернут кресты — это символ нашей веры и идентичности. Конец покорности Брюсселю и чужой пропаганде. Краков будет польским", – говорит блондинка.

Этот текст сопровождает видеоряд: она снимает флаги Украины и ЕС со здания мэрии, оставляя там только флаг Польши, появляется в школьном классе с крестом в руках, который вешает над школьной доской и в конце концов – демонстративно выбрасывает флаг ЕС в мусорный бак.

В подписи к видео Марианна еще раз заявила, что "Польша нормальная, и чтобы вернуть её – голосуйте за меня на следующих выборах".

Судя по комментариям под постом, ни программа кандидатки, ни способ ее презентации у польских комментаторов восторга не вызвали: многие из тех, кто оставил хотя бы один из почти 2,4 тыс. комментариев, высказывали неутешительные выводы относительно умственных способностей автора – и выражали надежду, что жители Кракова будут достаточно разумны, чтобы не отдавать за нее свои голоса.

Однако ни это, ни то, что на провокационный ролик обратили внимание европейские СМИ, Марианну Шрайбер, похоже, ничуть не огорчило. Наоборот. Она опубликовала скриншоты отнюдь не лестных публикаций о своем предвыборном видео – и назвала себя "кандидатом в президенты Кракова, за которым наблюдает весь мир".

"Об этом говорили в главных новостях страны и за рубежом. Миллионы просмотров в Интернете. Пусть весь мир увидит, что нужно Кракову. Что нужно Польше. Спасибо всем за цитаты, лайки и репосты! А пока смотрите, как меня цитируют на многих языках!" — написала она.

И этим вызвала еще большую волну единодушия в комментариях, где люди массово оставляли комментарии о том, что кандидатка просто глупа, раз уж не способна понять, что "смеются не вместе с ней, а над ней", и просили Шрайбер перестать позорить Краков и Польшу.

Марианна Шрайбер – польская модель, блогер, участница фрик-боев и политическая активистка. С 2015 года была женой польского политика, члена партии "Право и справедливость"(PiS) Лукаша Шрайбера, имеет с ним общую дочь.

Семейная жизнь дала трещину после того, как Марианна втайне от мужа приняла участие в телешоу. Весной 2024 года Шрайбер объявил о расставании, официально развод пара оформила летом 2025 года.

В Польше Марианна Шрайбер стала известна благодаря участию в шоу "Freak Fight" и "Top Model" и многочисленным скандалам, о которых писали польские СМИ.

Интересно, что до участия в шоу "Top Model" Марианна Шрайбер публиковала гомофобные высказывания и призывала людей с радужной символикой покинуть Краков. Позже – существенно изменила позицию, посетила Парад равенства и критиковала правительство партии PiS.

Сейчас же она, очевидно, рассчитывает попасть в мэрию Кракова, подогревая антиукраинские настроения (включая паразитирование на теме Волынской трагедии) и другие щекотливые темы вроде миграции: уже после упомянутого ролика она опубликовала еще один, посвященный "изгнанию" из Кракова мигрантов.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь президента Польши высказался о возможности лишения Зеленского награды из-за скандала с УПА. По его словам, польские власти решили "еще немного подождать", пока глава украинского государства изменит позицию относительно присвоения одной из воинских частей имени Героев УПА.

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