"Польша не хочет быть младшим партнером": Навроцкий сделал неоднозначное заявление относительно поддержки Украины

Польша поддерживала и продолжит поддерживать Украину, но ожидает партнерского отношения со стороны Киева. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, подчеркнув, что Варшава не хочет оставаться в роли "младшего партнера" в двусторонних отношениях.

Видео дня

Свою позицию он озвучил в интервью польскому изданию Wirtualna Polska. Навроцкий подчеркнул, что поддержка Украины соответствует стратегическим интересам Польши и не менялась с начала полномасштабной войны. В то же время он отметил, что за почти четыре года конфликта в Польше возникло ощущение нехватки настоящего партнерства в отношениях с Киевом.

Партнерство без иерархии

Президент Польши пояснил, что Варшава поддерживает Украину как государство, которое борется с экзистенциальным врагом Польши – Россией, и защищает общие ценности. Но, по его словам, это не означает готовности мириться с односторонним подходом. Навроцкий заявил, что Польша не согласится на роль "прихожей" или "коридора" в вопросах, которые являются стратегически важными для польского общества.

Он также отметил, что партнерство предполагает открытость даже во время войны. Речь идет, в частности, об исторических вопросах, которые остаются чувствительными для обеих стран. Навроцкий прямо сказал, что Польша потеряла элемент партнерства в отношениях с Украиной и считает это проблемой, которую нужно решать.

Чувствительные темы

Среди конкретных примеров президент Польши упомянул вопрос эксгумаций на Волыни, которые, по его словам, не являются предметом реального внимания со стороны украинской стороны. Он также добавил, что речь идет не только об истории, но и об экономических интересах, в частности защите польского рынка от недобросовестной конкуренции, например со стороны украинских аграриев.

Навроцкий выразил надежду, что ситуация может измениться в ближайшее время. По его словам, визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву 19 декабря должен стать возможностью для обсуждения вопросов, которые до сих пор оставались нерешенными или даже не были начаты. Он добавил, что этот визит может стать новой вехой в двусторонних отношениях с учетом стратегических интересов Польши.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что визит Владимира Зеленского в Варшаву 19 декабря подтвердила Канцелярия президента Польши, а во время переговоров стороны планируют обсудить вопросы безопасности, экономики и исторического наследия.

Ранее, глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал слова президента Кароля Навроцкого, который ожидает, что украинский президент Владимир Зеленский выразит благодарность за польскую поддержку в войне. По словам дипломата, глава нашего государства мог бы попросить о визите в Президентский дворец.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!