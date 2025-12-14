Зеленский поедет в Польшу: стало известно, какие вопросы, кроме истории, обсудят

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Варшаву 19 декабря по приглашению польской стороны. Во время переговоров с президентом Польши Каролем Навроцким стороны планируют обсудить вопросы безопасности, экономики и истории. Встреча состоится в столице Польши в рамках двустороннего визита.

Приглашение поступило от Канцелярии Президента Республики Польша, а украинская сторона подтвердила готовность к поездке в предложенную дату. Канцелярия Президента Польши проинформировала о подготовке встречи в социальной сети X через представителя главы государства Рафала Лескевича. Он отметил, что сейчас идет согласование организационных деталей, а темы переговоров уже определены.

"Канцелярия Президента Республики Польша предложила украинской стороне встречу президентов Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского 19 декабря в Варшаве. Основные темы переговоров будут касаться вопросов безопасности, экономических и исторических вопросов", – написал Лескевич.

Позиция сторон

Владимир Зеленский ранее подтвердил, что примет приглашение и не планирует откладывать поездку. По его словам, для Украины принципиально важно сохранять стабильные и рабочие отношения с Польшей, особенно в нынешних условиях.

Президент Украины также поблагодарил польскую сторону за поддержку и подчеркнул значение добрососедских отношений. Он подчеркнул, что регулярный диалог на уровне глав государств остается необходимым.

Президент Польши Кароль Навроцкий, в свою очередь, неоднократно заявлял о необходимости изменений в польско-украинских отношениях. Он публично подчеркивал ожидание большей взаимности и благодарности со стороны Украины за помощь, которую Польша оказывает после начала полномасштабного вторжения России.

Вопрос повестки дня

Польский президент во время визита в логистический хаб Жешув-Ясенка отмечал, что поддержка Украины является частью стратегии польского государства. По его словам, в стратегическом смысле позиция по помощи Украине остается неизменной и совпадает с видением правительства.

В то же время Навроцкий акцентировал на необходимости, как он выразился, симметрии в двусторонних отношениях. Речь идет о гуманитарной, военной и финансовой помощи, а также о роли польского общества в поддержке Украины с начала войны.

"Мы надеемся, что Президент Владимир Зеленский будет уважать эти польские усилия и будет открытым к определенным предложениям польского государства", – заявил Навроцкий, обращая внимание на ожидания со стороны Варшавы.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал слова президента Кароля Навроцкого, который ожидает, что украинский президент Владимир Зеленский выразит благодарность за польскую поддержку в войне. По словам дипломата, глава нашего государства мог бы попросить о визите в Президентский дворец.

