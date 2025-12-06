'Корона бы не упала': Сикорский выдал, что Зеленский должен был попросить о визите к президенту Польши

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал слова президента Кароля Навроцкого, который ожидает, что украинский президент Владимир Зеленский выразит благодарность за польскую поддержку в войне. По словам дипломата, глава нашего государства мог бы попросить о визите в Президентский дворец.

Об этом Сикорский сказал в пятницу, 5 декабря, в утреннем интервью RMF FM. Там напомнили: Навроцкий заявил, что Владимир Зеленский должен выразить благодарность, а также что именно он должен приехать с визитом в Польшу. Сам польский лидер не собирается ехать в Украину.

"Настойчивое требование извинений, чествования в ситуации, когда они борются за жизнь, вызывает у меня отвращение, но с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы свою корону, если бы, проезжая по Польше, попросил о визите в Президентский дворец", – заявил Сикорский.

Журналист Томаш Терликовский напомнил, что согласно дипломатическим правилам, президент с меньшим стажем посещает того, кто имеет больший стаж. На это Сикорский сказал, что война меняет правила.

"Да, конечно, но война имеет свои законы и обстоятельства... Надеюсь, что это не повод для демонстрации своей неприязни к стране, которая храбро борется и держит войска Путина подальше от наших границ", – добавил он.

В RMF тем временем напомнили, что Зеленский неоднократно благодарил Польшу за поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Польши Кароль Навроцкий решил отменить встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после визита последнего в Москву.

Также Навроцкий заявил, что оборона Украины до сих пор возможна благодаря Польше. По его словам, через логистический хаб Жешув-Ясенка "в Украину поступает 95% помощи".

