Политический скандал в Польше: из партии Качиньского исключают более 30 депутатов

В польской партии "Право и справедливость", которая сегодня находится в оппозиции, фактически произошел раскол. 24 июля лидер партии Ярослав Качиньский исключил из ее рядов бывшего премьера Матеуша Моравецкого и еще более трех десятков депутатов. Дело в том, что исключенные из партии или не успели, или не пожелали подписать "декларацию о лояльности" – документ, в котором оговорено, что каждый конкретный член "Права и справедливости" может состоять только в одной партии.

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Несколько дней назад Качиньский фактически объявил однопартийцам ультиматум: либо они подпишут "декларацию о лояльности", либо будут исключены из ПиС. Моравецкий и ещё 35 депутатов свои подписи под "декларацией" не поставили.

Что говорит Качиньский

"Каждый знал, что должен подписать, и в то же время каждый знал, какими будут последствия, если не подпишет. Поэтому они приняли то решение, которое приняли", – заявил Ярослав Качиньский во время брифинга в штаб-квартире "Право и справедливости" в Варшаве.

По его мнению, речь об опоздании не идет, и теперь уже бывшие однопартийцы "Право и Справедливости" сознательно не подписали "декларацию", потому что "не захотели отказываться от членства в объединениях, ведущих политическую деятельность".

Качиньский утверждает, что несколько недель назад от "доверенного, очень влиятельного лица" внутри ПиС якобы прозвучало предложение разделить партию.

"Дело связано, с одной стороны, с объединением, но прежде всего – с предложением, прозвучавшим уже несколько недель назад, разделить нашу партию", – сказал он.

О чем речь

ПиС правила Польшей с 2015 по 2023 год, и после победы консерватора Кароля Навроцкого на президентских выборах в мае 2025-го надеялась вернуться к власти уже в 2027-м. Однако раскол между Качиньским и Моравецким перечеркнул эти надежды, считают эксперты.

Теперь сторонники экс-премьера во главе с ним планируют создать отдельную фракцию в польском парламенте.

Речь идет об объединении "Розвий Плюс", созданном Моравецким. Именно отказ от участия в этом объединении и был не слишком скрытой целью "декларации о лояльности" Качиньского.

Уход группы Моравецкого сократит парламентскую фракцию "Право и справедливость" примерно до 140 - 145 мест (из 460 в Сейме), что сделает ее второй по величине после Гражданской коалиции премьера Дональда Туска. Хотя осенью прошлого года ПиС опережала коалицию Туска в опросах, поддержка партии сейчас упала до 26 процентов против 32 у соперников.

Раскол рискует еще больше усугубить это отставание, ведь консервативные и националистические избиратели теперь будут распределяться между партией Качиньского, двумя ультраправыми формированиями и группой Моравецкого, которую считают самой умеренной из всех. Впрочем, даже с учетом раскола правого лагеря коалиции Туска все равно будет сложно сформировать правительство, превосходящее по силе совокупные силы правых партий.

Украинско-польские отношения

Ранее партия, возглавляемая Ярославом Качиньским, инициировала радикальный шаг в отношениях с Киевом. Кандидат в премьер-министры от этой политической силы Пшемыслав Чарнек анонсировал внесение в Сейм резолюции, призывающей заблокировать европейскую интеграцию Украины.

Также правительство Польши предлагает на законодательном уровне запретить использование красно-черного флага Украинской повстанческой армии, поскольку этот символ считается неприемлемым. Там полагают, что эти цвета воплощают в себе всю агрессивную идеологию украинского национализма.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Туск подтвердил, что его страна готова восстановить отношения с Украиной. Глава польского правительства положительно оценил решения украинского президента Владимира Зеленского, которые могут помочь положить конец конфликту.

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