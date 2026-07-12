В партии Качиньского призвали не пускать Украину в ЕС из-за Волыни

Возглавляемая Ярославом Качиньским, инициирует радикальный шаг в отношениях с Киевом. Кандидат в премьер-министры от политической силы Пшемыслав Чарнек анонсировал внесение в Сейм резолюции, призывающей заблокировать европейскую интеграцию Украины.

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Польские политики намерены блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока не будут урегулированы исторические споры вокруг Волынской трагедии. Об этом Чарнек заявил в соцсети Х.

Ультиматум из-за УПА

Главной причиной для жесткого демарша в партии "Право и справедливость" называют государственную политику Украины в сфере национальной памяти. По мнению Чарнека, Киев открыто идеализирует тех, кого в Варшаве считают виновниками массовых убийств поляков.

В оппозиции требуют от нынешнего польского кабинета министров занять максимально жесткую позицию на уровне Брюсселя и накладывать вето на любые шаги по сближению Украины с ЕСю

Представитель оппозиционной партии подчеркнул, что интеграционные процессы должны быть полностью заморожены. Политическая сила требует от правительства выразить решительный протест против любого развития процесса интеграции Украины с ЕС.

"Мы подаем проект постановления Сейма по протесту против членства Украины в Европейском Союзе в связи с глорификацией виновников преступления на Волыни. Мы призываем правительство к протесту против любого развития процесса интеграции Украины с ЕС. ЕС не может иметь среди своих членов государство, которое открыто ссылается на худшее из возможных наследств", – заявил политик.

Напомним, правительство Польши предлагает на законодательном уровне запретить использование красно-чёрного флага Украинской повстанческой армии, поскольку этот символ считается неприемлемым. Там полагают, что эти цвета воплощают в себе всю агрессивную идеологию украинского национализма.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Кароль Навроцкий заявлял, что Киеву и Варшаве крайне важно поддерживать диалог и тесное сотрудничество. По его словам, у обеих стран есть общий враг в лице России.

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