"Идеология конфликта": Навроцкий требует запретить флаг УПА в Польше

Правительство Польши предлагает на законодательном уровне запретить использование красно-чёрного флага Украинской повстанческой армии, поскольку этот символ считается неприемлемым. Там полагают, что эти цвета воплощают в себе всю агрессивную идеологию"украинского национализма".

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Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий. Его заявление приводит RMF24.

Что известно

Во время торжеств в польском селе Радруж недалеко от украинской границы польский президент сравнил цвета флага ОУН-УПА с принципом "крови и земли" Третьего Рейха (Blut und Boden). Он подчеркнул, что этот флаг отражает идеологию, которая привела к массовым убийствам польских мирных жителей, в частности женщин и детей.

"Я сделаю все, чтобы его не было в Польше. Я верю, что польский парламент примет законопроект. В нем была и есть сегодня вся идеология конфликта, идеология украинского национализма, который убивал польских женщин и детей", – отметил Навроцкий.

Речь идет о поправках Навроцкого к закону об Институте национальной памяти, Комиссии по преследованию преступлений против польской нации и Уголовному кодексу Польши. Он уточнил, что Варшава не обвиняет украинский народ, а исключительно бандеровскую идеологию и тех, кто убивал людей или продолжает призывать к использованию такого флага по сей день. Навроцкий также упомянул об украинцах, спасавших поляков.

"Это просто недопустимо, потому что прославление геноцида или закрывание на него глаз – это приглашение к дальнейшему геноциду", – заявил Навроцкий, чьи слова присутствующие встретили аплодисментами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Кароль Навроцкий заявлял, что Киеву и Варшаве крайне важно поддерживать диалог и тесное сотрудничество. По его словам, у обеих стран есть общий враг в лице России.

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