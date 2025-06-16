Политический 'биполярный разлад': зачем президент Сербии приезжал в Украину и как объяснить его поведение

Президент Сербии Александр Вучич впервые с начала войны приехал в Украину с однодневным визитом, приняв участие в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", который прошел в Одессе. Визит, который оставил после себя полярные впечатления. Это и неудивительно, ведь после посещения парада в Москве приезд в Украину выглядел бы странным для многих политиков, но не для Вучича. Он может себе позволить, ведь главный девиз сербского лидера уже несколько лет выглядит так: всем по кусочку надежды – от всех по кусочку "пирога". Визит в Украину это четко демонстрирует.

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"С утра и до обеда" – он стремится найти общий язык с ЕС, "заклятый" друг Украины, поддерживает ее территориальную целостность, предоставляет гуманитарку и даже готов отстроить пару украинских городов, хоть и небольших. Но уже "с обеда и до утра" – он заклятый друг "братской Москвы", не считает ее агрессором, категорически против любого давления в отношении нее и санкций и "никогда ее не предаст", поэтому и не подписал итоговую декларацию с осуждением агрессии РФ. Такой себе политический "биполярный разлад".

Впрочем, Вучич уже не впервые не подписывает такой документ. Во время своего участия на всех предыдущих форумах он это уже делал и к осуждению российской агрессии никогда не присоединялся. Новым в этой ситуации можно считать разве что то, что на этот раз он даже отказался почтить память погибших украинских защитников. Поэтому возникает резонный вопрос: зачем Украина согласилась на визит Вучича в таком формате? Надеемся, не только для того, что – как отметил президент Украины Владимир Зеленский – "увидеть войну собственными глазами". Если, например, "шепотом" обсудить вопрос производства оружия в Сербии, которое через третьи страны до недавнего времени попадало в Украину, но из-за окрика из Москвы этот процесс может затормозиться, то хорошо. Но если нет, и Вучич просто получил возможность в очередной раз продемонстрировать свою "многовекторность", мол, смотрите, был в Москве, был в Одессе, чего вы ко мне прицепились тогда, то это поражение Украины и победа сербского лидера.

Надо понимать, что сегодня Вучича обхаживают одновременно китайцы, американцы, россияне и Евросоюз, и все они видят в Сербии ключевую фигуру на глобальной шахматной доске. Сербскому лидеру удалось убедить всех, что он либо на их стороне, либо на грани того, чтобы заключить с ними союз. Сербы уже раскусили Вучича за этот трюк и пока предлагают ему мирно уйти с должности. Из-за трагических событий прошлого года, когда из-за некачественного ремонта инфраструктуры погибли люди, граждане этой страны наконец осознали, что имеют дело со сращиванием мафии с правительством. Что ими уже несколько десятков лет правят люди, которые врут половине граждан, что они идут в ЕС, и плохие те, кто этого не поддерживает. Вторым врут, что они против ЕС, который хочет их поработить и оторвать от родной России. Кажется, сегодня такой политике наступает конец и совсем скоро Вучичу надо будет определяться с кем он окончательно.

О том, к чему стремился президент Сербии в Украине и как он пытается балансировать между основными мировыми игроками – в материале OBOZ.UA

С Красной площади на Дерибасовскую

Если посмотреть в отношении украинской политики, то Сербия выступает с осуждением любого посягательства на территориальную целостность Украины. Участвует в Крымской платформе на уровне премьер-министра, поддерживает идею, что все, что Россия сделала в этом направлении, является нарушением международного права. Имеет хорошие сбалансированные дипломатические отношения с Украиной, на основе, что мы поддерживаем вашу территориальную целостность, а вы не признаете Косово как независимое государство. За последние годы войны президенты Украины и Сербии Владимир Зеленский и Александр Вучич встречались шесть раз. С другой стороны, 20 октября 2024 года Вучич сообщил, что впервые за почти два с половиной года пообщался с российским диктатором Путиным в телефонном формате, когда большинство политиков избегают такого шага.

"У нас состоялся хороший, открытый, долгий и содержательный разговор", – сказал политик. "Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии", - говорилось в сообщении Кремля.

Так или иначе, но президент Сербии впервые с начала войны присутствовал в Украине, приняв участие в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", который прошёл в Одессе. О личном присутствии на мероприятии Вучич говорил с Владимиром Зеленским еще в конце мая. Тогда президент Украины написал в телеграм-канале, что они с Вучичем "согласовали график и договорились быть в контакте". Разговор произошел уже после того, как сербский лидер посетил Москву, чтобы принять участие в параде на Красной площади 9 мая, несмотря на негативную реакцию и угрозы со стороны ЕС. Тогда он подчеркнул "важность независимости Сербии в принятии решений".

В Одессе все начиналось позитивно. Вучич заявил "о поддержке территориальной целостности Украины и пообещал помощь в восстановлении украинских городов, а Сербия остается приверженной принципам международного права и Устава ООН, включая защиту территориальной целостности украинского государства". Тот факт, что эти города разрушены и разрушаются именно теми россиянами, с которыми Вучич продолжает поддерживать "братские" отношения, президент Сербии почему-то не упомянул. Опять некий политический биполярный разлад. Потому что получается, есть разрушенные города, Вучич готов помогать решать проблемы, а кто же виноват в этом он "не понимает", и ни Россию, ни диктатора РФ Путина сербский лидер не считает причастными к многочисленным преступлениям на украинской земле.

Однако чуть позже президент Сербии все четко расставил по своим местам – отказался подписать итоговый документ саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", в котором осуждалась агрессивная война России против Украины, а также был призыв усилить санкции в отношении Москвы. Более того, уже после саммита украинский вояж сербского президента вызвал немало вопросов в сербских СМИ, прежде всего среди тех, которые являются давними распространителями пророссийских нарративов. Как следствие, Вучичу пришлось оправдываться: "Я единственный, кто не принял декларацию. В отличие от других участников саммита, которые бы приняли против России все, все, что могут", – отметил Вучич. По его словам, никто не требовал от него подписания документа, а причина, по которой он отказался поддержать декларацию, связана с антироссийскими санкциями. Вучич заявил, что не предавал Россию, несмотря на участие в саммите в Украине, и подчеркнул, что Белград, в отличие от других, не поддерживает инициативы, направленные против РФ. Еще через день президент Сербии заявил, что "Украина всегда была дружественной страной Сербии", подчеркнув, что Сербия ценит такую позицию и не испытывает враждебности к Украине.

Четыре удара по РФ

Некоторое время назад под давлением Штатов Вучич заявил, что по требованию США доля "Газпрома" в компании NIS (Нефтяная индустрия Сербии) будет выкуплена. Эта компания – один из основных элементов путинского влияния на ситуацию не только в Сербии, но и в регионе. Второй удар – в начале этого года Белград отменил контракты на поставку вооружений из России. Сербия все чаще обращается к другим потенциальным поставщикам оружия – среди них страны ЕС и Китай. Страна подписала с Францией соглашение на покупку 12 истребителей Rafale за 2,7 миллиарда евро.

Третий удар по России заключался в том, что Сербия до последнего времени продавала Украине через третьи страны сотни миллионов единиц оружия и боеприпасов. Президент Вучич публично подтвердил, что страна действительно экспортировала боеприпасы в США, Испанию, Чехию и другие страны на общую сумму 800 миллионов евро. Четвертый удар произошел недавно, когда Вучич представил новый состав правительства, в котором впервые за долгое время не было ни одной явно пророссийской фигуры. Даже Александр Вулин – экс-глава МВД и ключевой пророссийский политик, который из-за дружбы с Москвой попал под санкции США, остался вне кабинета. Вполне вероятно, что Россия восприняла такой поворот как нарушение каких-то негласных договоренностей, о которых публично никто не заявлял, но после этого Москва предъявила претензии Сербии по боеприпасам, которые попадают в Украину и Вучич пообещал "максимально решить эту проблему".

И все же не надо преувеличивать эти "антироссийские шаги" Вучича. Сербия остается преданным союзником Москвы. И об этом неоднократно говорил сербский лидер лично, который как раз накануне своего приезда в Одессу сделал все возможное, чтобы прекратить поставки оружия, которое производится в Сербии для нужд украинских вооруженных сил. Россия остается стратегическим партнером, о чем нынешние власти балканской страны периодически заявляют. Сегодня Россия продолжает вкладывать огромные средства как в сербскую экономику, так и скупая политиков, общественных деятелей, представителей культуры и других, чтобы не потерять свое влияние в регионе.

Вучич неоднократно заявлял, что Сербия на пути в ЕС, но не будет вводить санкции против России и не позволит использовать свою территорию для "антироссийских" действий. Последнее его заявление: "Белград не присоединится к санкциям против Москвы, пока он занимает пост главы государства, а также выразил уверенность в том, что Сербия всегда будет поддерживать братские отношения с Россией". Пока не пугает Вучича и позиция Еврокомиссии, которая сообщает, что если Сербия не введет санкции против России, вступить в ЕС не сможет.

"Литиевые объятия" с ЕС

Однако и Европейскому союзу Вучич дарит надежду и ценные литиевые залежи. 19 июля 2024 года состоялся официальный визит тогда еще канцлера Германии Олафа Шольца в Сербию, во время которого было подписано чрезвычайно важное соглашение о возобновлении разработки литиевых месторождений в Сербии. По сообщениям немецкой прессы, ЕС, который был одним из подписантов соглашения, и сама Германия получит исключительные права на поставку литиевого сырья. Как информирует компания Rio Tinto, по лицензии которой теперь будут добывать сербский литий, планируется с помощью сербских месторождений покрыть 90% дефицита спроса лития в ЕС. По этому соглашению Сербия получит от Евросоюза около 6 млрд евро инвестиций и содействие в построении в стране завода по производству аккумуляторов.

Китай также друг

Сегодня именно Сербия занимает центральное место в китайской региональной стратегии на Балканах, ведь имеет широкий доступ к европейскому рынку. Китай создает европейский плацдарм в стране, где он инвестирует в строительство автострад, железных дорог и других объектов инфраструктуры, имея довольно амбициозные планы в отношении этой страны. О том, что КНР делает большую ставку на Сербию, свидетельствует и тот факт, что в прошлом году во время визита лидера Китая Си Цзиньпина в Европу, он посетил только три страны – Францию, Венгрию и Сербию. По мнению представителя Госдепа, визит главы КНДР в Венгрию и Сербию имел целью "создание новой оси друзей" для китайского режима в Европе, которые будут способствовать китайской экспансии на рынки Европы.

Подарок для Трампа

При этом всем Сербия при Вучиче успевает "налаживать отношения" и с США. Посол США в Белграде отмечал, что сегодня с Сербией лучшие отношения за последние годы со времен Балканской войны. Вучич достаточно комплиментарно отзывается о президенте США Дональде Трампе, но считает, что этого мало. И уже компания зятя Дональда Трампа – Джареда Кушнера получила в бесплатную аренду на 99 лет и право на строительство роскошного гостинично-жилого комплекса и музея на месте разрушенного НАТО здания генерального штаба армии бывшей Югославии. Инвестиции составляют около 500 миллионов долларов. Таким образом Кушнер планирует превратить сербские руины созданные американцами в роскошный отель на 175 номеров с 1500 резиденциями. Правда, не так давно, строительство роскошного Trump Tower в Белграде столкнулось с проблемой - сербский надзорный орган по борьбе с коррупцией утверждает, что один из чиновников подделал подпись на разрешительном документе. Прокуратура Сербии считает, что бывший председатель государственного надзорного органа по сохранению культурного наследия "злоупотребил своей должностью", подделав подписи на документе, в котором предлагалось лишить здание Минобороны охранного статуса. Кажется, Вучичу необходимо больше трампового внимания.

Такую политику когда-то проводил Кучма – ничего хорошего из этого не вышло

Приезд в Украину президента Сербии очень неординарное событие в наших двусторонних отношениях. Это абсолютный плюс. Хотя официальный Белград несмотря на давление Брюсселя с требованием принять общую позицию по применению экономических санкций в отношении Москвы так и не сделал этого. Как не подписал декларацию одесского саммита об усилении политики санкций в отношении России. Когда-то в Украине тоже была такая политика, которая называлась многовекторностью. Впоследствии, ее признали как неприемлемую, определив главным направлением внешней деятельности европейскую интеграцию и вступление в НАТО. Сегодня за путь в НАТО и ЕС мы платим очень большую цену, а кто-то другой считает, что возможно целесообразно обходиться без таких больших жертв и вести политику в духе "и вашим и нашим" - такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

По словам дипломата, при этом всем Сербия официально не признает Крым и временно оккупированные территории украинского Донбасса российской территорией. Это же самое подтверждалось во время голосования соответствующей резолюции в Генеральной ассамблее ООН. Для Украины это очень важно, поэтому Киев очень ценит позицию Белграда. С другой стороны, Белград не будет присоединяться к политике санкций в отношении России.

"Надо понимать, что по разным причинам среди сербского общества очень высокие русофильские настроения. Москва глубоко вошла в сербское информационное пространство, осуществляя контроль над всеми изданиями, порталами, телеканалами, социальными сетями. Это помогает Москве без решающей экономической поддержки Сербии контролировать ее медиа пространство, что дает возможность серьезного влияния на принятие знаковых политических решений. На сегодняшний день Москва в состоянии сместить с должности любого сербского политика, который попадет в немилость Кремля. Включая на самой высокой государственной должности. Тема санкций в отношении РФ это красная линия для Москвы, о которой все в Сербии знают", – подчеркнул Александр Левченко.

По словам дипломата, относительно якобы антироссийских шагов Вучича, то NIS (Нефтяная индустрия Сербии) попала под санкции, именно как собственность России. Поэтому выкуп ее доли это правовой выход из тупика международной санкционной политики. Так что из состояния полной блокировки фирма перейдет в рабочий режим. В Москве это понимают, поэтому не очень сопротивляются. Относительно одного из самых пророссийских политиков Сербии – Вулина, которого из-за протестов таки вынужденно сместили с позиции вице-премьер-министра без портфеля. Все знают его тесные связи с Москвой и руководителями всех главных российских спецслужб. По мнению Александра Левченко, он остается на российском направлении, переместившись на пост председателя наблюдательного совета одной из самых сербских компаний – "Сербия газ". Об этом свидетельствует и тот факт, что совсем скоро Вулин поедет на ежегодный Петербургский экономический форум и будет лоббировать благоприятные для Сербии цены для поставок российского газа.

"Что касается главного для Украины вопроса - оружия, то у Белграда есть официальная позиция не поставлять его в регионы войн и вооруженных конфликтов. Так что это касается как Украины, так и России. Между тем, давно существуют схемы обхода таких решений используя при закупках фирмы третьих стран. Очевидно, что этим пользуются многие страны, в том числе Украина и Россия. Что касается закупок российского вооружения Сербией, то оно осуществлялось на протяжении многих лет. Москва также часто дарила уже бывшие в употреблении образцы вооружений. А вот учитывая путь в направлении евроинтеграции, Белград понимает, что должен иметь и соответствующие образцы западных вооружений. Поэтому было принято политическое решение о дополнительной покупке новых боевых истребителей во Франции, а не в России. Москве это не очень понравилось, но Белград демонстрирует политику продуманного маневрирования между Россией и Евросоюзом, поэтому Москва терпит", – констатировал Александр Левченко.