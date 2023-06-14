Подрыв Каховской ГЭС: Госдеп США советует доверять Украине и не верить россиянам на слово

США взаимодействуют с Украиной в установлении обстоятельств уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС. В Госдепартаменте советуют доверять нашей стране и рекомендуют не верить ни единому слову захватчиков.

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Об этом сообщает Укринформ. Завление сделал спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

"Мы абсолютно доверяем Украине", – сказал он.

Так представитель Госдепа ответил на вопрос о взаимодействии США и Украины касательно подрыва Каховской ГЭС.

По словам Миллера, Вашингтон не менял позицию по уничтожению дамбы. В то же время он добавил, что США и дальше изучают эту ситуацию.

"Но я отмечу, что очевидна одна вещь – это то, что плотина расположена на территории, которую Россия оккупировала, и где Россия удерживала контроль над плотиной", – подчеркнул он.

А слова президента РФ Владимира Путина о "значительных потерях" ВСУ во время контрнаступления он прокомментировал, расставив все точки над "і": "Я думаю, было понятно даже до начала этого конфликта, что нельзя воспринимать все, что говорит Владимир Путин за "чистую монету" и считать это "святой правдой".

В итоге Миллер заявил о дальнейшей поддержке США Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Миллер прокомментировал удар страны-агрессора России по Кривому Рогу на Днепропетровщине ночью 13 июня. Очередной террористический акт российских оккупантов он назвал еще одним доказательством умышленного уничтожения украинцев.

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