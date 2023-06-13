'Еще одно доказательство умышленного уничтожения украинцев': в Госдепе США прокомментировали удар РФ по Кривому Рогу

В Государственном департаменте США отреагировали на удар страны-агрессора России по Кривому Рогу на Днепропетровщине ночью 13 июня. Очередной террористический акт российских оккупантов там назвали еще одним доказательством умышленного уничтожения украинцев.

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Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ. Чиновник подчеркнул, что РФ систематически и намеренно уничтожает украинцев как нацию.

"Российский ракетный удар убил украинских мирных жителей. Это то, что мы видели с начала этого конфликта, когда они целили не только по военным объектам или подразделениям на поле боя, но и проводили систематическую умышленную кампанию против мирного населения и украинской гражданской инфраструктуры путем нанесение авиационных и ракетных ударов", – заявил Миллер.

Особо он акцентировал на том, что этот удар был всего лишь еще одним примером геноцида украинского народа со стороны России.

Отметим, российские военные преступники ночью 13 июня нанесли удары по Кривому Рогу на Днепропетровщине, один из которых пришелся на многоквартирный дом. На местах прилетов вспыхнули пожары, 11 человек погибли. По состоянию на 19:30 13 июня известно о 36 пострадавших, из них 12 в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди жертв российских террористов в Кривом Роге – учитель младших классов и его жена, которым было по 22 года. Вражеская ракета убила их, когда молодые супруги мирно спали в собственной квартире.

Также в сети появились жуткие кадры последствий прилета в Кривом Роге, который пришелся на жилую пятиэтажку. Жители рассказали, как бежали из разрушенных квартир.

Кроме того, во время атаки ночью 19 мая оккупанты попали по частному промышленному предприятию в Кривом Роге. Там вспыхнуло несколько зданий, пострадала 64-летняя женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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