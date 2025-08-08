Подпишут ли Украина и Россия мирное соглашение в августе: искусственный интеллект дал прогноз

На фоне активности президента США Дональда Трампа по завершению войны против Украины и его обещания ввести "разрушительные санкции" против России и стран, продолжающих закупать ее нефть, усилились ожидания относительно завершения российской агрессии в августе этого года. Они усиливаются еще и тем, что в Европе все больше накапливается экономическая усталость от поддержки Украины, а ситуация на фронте особо не меняется в течение месяцев.

OBOZ.UA спросил у ChatGPT, насколько вероятно заключение мирного соглашения в том или ином виде до конца последнего месяца лета. И прогноз искусственного интеллекта станет неутешительным для тех, кто поверил в шансы на скорое завершение войны.

На фоне все более настойчивых предположений о вероятности запуска в августе инициативы мирного урегулирования при посредничестве Трампа, ряда европейских стран и Турции, для оценки шансов на подписание такого соглашения до конца лета искусственный интеллект предлагает сначала проанализировать позиции сторон.

Позиция Украины

Официальный Киев продолжает категорически отказываться от уступок по суверенитету и территориальной целостности Украины. Декларируется стремление продолжать сопротивление вооруженной агрессии РФ до полного освобождения оккупированных Россией территорий – включая захваченный ею еще в 2014 году Крым.

Не поняли бы уступок со стороны украинской власти в территориальном вопросе и подавляющее большинство украинцев: в обществе превалирует категорическое неприятие компромиссов по украинским территориям.

Однако, отмечает искусственный интеллект, существует ряд факторов, которые могли бы заставить Киев пойти на определенные уступки. Среди них:

истощение ресурсов;

желание сохранить жизни людей;

давление со стороны некоторых партнеров (в том числе, путем уменьшения военной помощи).

Позиция России

Государство-агрессор сейчас декларирует требования, кардинально противоречащие позиции Украины.

Кремль настаивает на сохранении влияния на украинскую политику через "нейтралитет" Украины, который должен быть закреплен законодательно. Среди главных требований – и признание или по крайней мере фиксация российского контроля над оккупированными территориями соседнего государства.

Также РФ добивается если не отмены, то ослабления санкций, наложенных на нее из-за агрессии против Украины.

Однако и Москва сталкивается с факторами, которые гипотетически могли бы принудить ее к уступкам в бескомпромиссных доныне требованиях. К ним относятся:

экономическая стагнация , наблюдаемая в РФ;

, наблюдаемая в РФ; рост недовольства внутри страны;

внутри страны; возможно – давление Китая относительно завершения войны.

Роль Трампа и Европы

Президент США, мечтающий о Нобелевской премии мира, в ситуации с российско-украинской войной хочет выглядеть "миротворцем". И это желание вполне может подтолкнуть его к предложению "большого компромисса", в котором не будут учтены интересы Украины.

Зато Европа в вопросе завершения российско-украинской войны не демонстрирует безоговорочного единства. Если часть правительств – например, Польши или стран Балтии – выступают против любых уступок России, другие (среди которых, например, Венгрия и Австрия) – более гибкие.

Однако и те, и другие не хотят затяжной войны, которая неизбежно приведет к новым волнам мигрантов и расходам на вооружение.

Почему подписание мирного соглашения в августе маловероятно

На пути к заключению мирного соглашения до конца месяца, по оценке искусственного интеллекта, существует как минимум две преграды.

Первая заключается в том, что несмотря на относительную стабильность линии фронта, активные действия на разных направлениях продолжаются. И ни Россия, ни Украина не считают ситуацию для себя безвыходной.

В то же время Россия как не демонстрировала, так и не демонстрирует готовности к настоящим компромиссам. Кремль по-прежнему требует фактической капитуляции Украины: закрепления на законодательном уровне "нейтралитета", а также проведения "денацификации" и "демилитаризации". Все это неприемлемо для Украины.

Из более вероятных сценариев событий в августе ChatGPT называет проведение технических консультаций за закрытыми дверями, они могут происходить в Турции, Венгрии или через спецканалы.

Публично все это будет сопровождаться заявлениями президента США о готовности "остановить войну".

В это время, согласно прогнозу ИИ, очень вероятно усиление давления на Киев со стороны отдельных европейских правительств. И в конце концов все эти процессы могут вылиться в новое предложение "плана мира", что по сути станет своеобразным "Минском-3" – без реальной перспективы реализации.

Из всего вышесказанного ChatGPT делает вывод: вероятность подписания полноценного мирного соглашения между Украиной и Россией в августе 2025 года — чрезвычайно низкая. Для этого, по оценке ИИ, нет ни военных, ни политических, ни дипломатических предпосылок.

"Однако август может стать стартом новой волны "дипломатических зондирований", подготовки будущего формата урегулирования. Реальные соглашения, если вероятны, — не раньше весны или лета 2026 года, и только в условиях изменения баланса сил на фронте или в мировой политике", – резюмирует ChatGPT.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СМИ раскрыли, что США предложили Путину по Украине. Среди предложений, которые повез в Москву спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, якобы были прекращение огня, а не завершение войны, фактическое признание захваченных территорий за Россией путем отсрочки решения этого вопроса на 49 или 99 лет и снятие большинства санкций.

