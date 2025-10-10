'Они скоро сядут за стол переговоров': Трамп не исключил новых санкций против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что в ближайшее время Украина и страна-агрессор Россия сядут за стол мирных переговоров. По его словам, сейчас США вместе с НАТО "усиливают давление ради мира" между странами.

Видео дня

Об этом он сказал 9 октября, во время встречи с лидером Финляндии Александром Стуббом в Белом доме. Американец отметил, что это будет уже восьмая война, которую ему удалось прекратить.

Переговоры Украины и России

По мнению Трампа, у украинцев и россиян "есть немало причин" для переговоров.

"Это ужасная война. Она хуже, чем любой конфликт со времен Второй мировой войны. Посмотрите на людей, которых там убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы заключим там соглашение, я считаю, мы это сделаем. Я думаю, они скоро придут к столу переговоров", – сказал он.

На вопрос, собирается ли США усиливать давление на страну-агрессора ради мирного соглашения для Украины, Трамп ответил, что уже делает это вместе с НАТО. Президент США также допустил введение дополнительных санкций против России, по его словам, "это возможно".

"Мы все усиливаем давление. НАТО прекрасно работает, и они усиливают давление. И мы продаем много оружия НАТО. И оно идет, я считаю, в основном именно в Украину. Это зависит от них. Но они покупают оружие у США. Мы заключаем соглашение. Лучшее оружие в мире", – подчеркнул американский лидер.

Что предшествовало

Согласно последним заявлениям из Кремля, Россия якобы остается открытой к урегулированию войны в Украине с помощью дипломатических переговоров и политических контактов. При этом Москва констатирует, что на данном этапе в переговорном процессе России и Украины возникла пауза. Естественно, в затягивании начала переговоров Кремль обвиняет украинские власти.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно аналитики ISW снова оценили, готов ли Кремль к переговорам. В своих рассуждениях они ориентировались на последние заявления представителей кремлевской верхушки и пришли к достаточно однозначному выводу.

