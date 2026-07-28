Почему Токаев открыто призвал Путина прекратить войну: эксперт назвал причины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыто призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну и перейти к замораживанию боевых действий. Такое заявление не случайно, ведь Токаев, как профессиональный дипломат, четко осознает значение своих слов и фактически озвучил позицию Казахстана по поводу войны.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал кандидат наук по государственному управлению, глава Центра развития государственной стратегии и публичной политики Илья Котов. По его словам, позиция Токаева связана не только с внутренними интересами Казахстана, но и с более широкими процессами с участием Китая, Турции и США.

"Токаев прекрасно понимает вес каждого сказанного слова. Поэтому это заявление точно не было спонтанным", — отметил Котов.

Он подчеркнул, что Токаев фактически послал определенный сигнал и одновременно сформировал официальную позицию Казахстана в отношении войны. Эксперт напомнил, что Астана и ранее дистанцировалась от поддержки российской агрессии.

"Еще в 2022 году Токаев заявлял, что Казахстан не будет участвовать в агрессии против Украины в рамках ОДКБ и не будет помогать России обходить санкции", — напомнил эксперт.

По его словам, называть Казахстан союзником Путина нет оснований, поскольку страна старается учитывать собственные риски. Одним из примеров такой политики эксперт назвал решение Астаны по поводу топливного кризиса, когда Казахстан фактически ограничил возможность вывоза топлива в Россию.

Котов отметил, что слова Токаева могут отражать позицию не только Казахстана, но и других влиятельных государств, в частности Китая, Турции и США. По его оценке, Пекин всё больше обращает внимание на то, что война создаёт экономические риски и противоречит его стратегическим интересам.

"Вторичные санкции, возможные новые американские пошлины и экономические потери делают войну все менее выгодной для Пекина", — добавил Котов.

Отдельно он обратил внимание на упоминание о возможности замораживания конфликта. По словам Котова, это свидетельствует об изменении подхода к завершению войны: вместо быстрого политического урегулирования всё чаще рассматривают вариант прекращения боевых действий с последующими длительными переговорами.

Эксперт также отметил, что резонанс вызвали слова Токаева о непонимании природы войны. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что даже страны, имеющие партнерские отношения с Россией, больше не поддерживают объяснения Кремля относительно причин вторжения.

"Фактически, они впервые открыто говорят Москве, что не понимают логики этой войны и не поддерживают российские нарративы", — сказал эксперт.

Он добавил, что последующее заявление Путина о том, что Россия якобы не начинала агрессию, было реакцией не только на слова Токаева, но и на международную аудиторию. По словам эксперта, мировое сообщество все меньше принимает российские объяснения войны.

Котов также связал позицию Казахстана с вопросами собственной безопасности. По его словам, страны региона учитывают риски, поскольку сегодня война продолжается против Украины, но подобные сценарии могут представлять угрозу и для других государств.

Причиной активизации разговоров о замораживании войны эксперт назвал несколько факторов. Среди них: экономические последствия боевых действий, нестабильность в регионе и риски для торговых интересов разных стран.

По его словам, Пекин также обеспокоен возможным расширением войны, поскольку это может негативно повлиять на торговлю и международные экономические связи. В то же время в Казахстане и Китае следят за ситуацией вокруг возможного нового этапа мобилизации в России.

Эксперт считает, что всё больше государств видят в продолжении войны риски, выходящие за пределы Украины и России. По его мнению, именно поэтому Казахстан, Китай и другие страны всё чаще рассматривают прекращение боевых действий как наиболее прагматичный сценарий.

"Украинские удары на большие расстояния уже влияют не только на российскую экономику, но и на экономические интересы других государств", — подытожил Котов.

Как сообщал OBOZ.UA, военные расходы РФ и в дальнейшем будут иметь приоритет при составлении федерального бюджета на ближайшие три года. Страна-агрессор должна одновременно обеспечить "укрепление обороны" и выполнение первоочередных социальных задач. Таким образом, Кремль намерен и в дальнейшем сохранять высокий уровень финансирования войны.

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