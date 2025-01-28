26 января 2025 года в Беларуси был избран Александр Лукашенко президентом страны на седьмой срок. Его соперники были техническими кандидатами, а реальная оппозиция, сформировавшаяся на выборах 2020 года, отбывает наказание в тюрьмах или находится в вынужденной эмиграции.

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В Европе эти выборы уже назвали "Без выбора", а их результаты не признают, как и результаты прошлых выборов. В приграничных с Беларусью странах усилили пограничный режим и призвали ужесточить санкции против страны. Единственной интригой нынешних выборов была решится ли избирательная комиссия приписать Лукашенко больший процент голосов, чем приписали его российскому хозяину Владимиру Путину (87%). Так и не решилась. Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что за самопровозглашенного главу государства Александра Лукашенко на так называемых "выборах" проголосовали более 86%, но не 87%.

Атмосфера в преддверии этих выборов в Беларуси принципиально отличалась от той, что была в 2020 году. В частности, даже отсутствовала видимость предвыборной борьбы и конкуренции. К примеру, кандидат в президенты от Коммунистической партии Сергей Сиранков открыто поддерживал Лукашенко. Также, чтобы сделать хоть какую-то видимость демократии, Александр Лукашенко помиловал 293 человека, осуждённых по политическим статьям, а белорусские пропагандисты впервые показали экс-кандидата в президенты-2020 Виктора Бабарико, годами сидящего в тюрьме. В то же время, самые яркие представители оппозиции освобождены не были. За избирателями на выборах президента внимательно следила милиция. Кабинки для голосования были открыты. Бюллетени запрещено фотографировать. В этом году избирательных участков за границей не было. Белорусам, проживающим за границей Центризбирком предлагала приехать в Беларусь. Этот вариант невозможен для тех, кто выехал из-за политического преследования, получил защиту в одной из стран ЕС и уже несколько лет не рискует вернуться в Беларусь. Для экономических мигрантов дорога домой осложнялась тем, что авиасообщение стран ЕС с Беларусью приостановлено. Накануне выборов власти Беларуси обеспечили перебои в работе по меньшей мере шести VPN-сервисов, несколько иностранных сайтов не работали. Пропагандистские белорусские государственные каналы убеждали жителей страны, что Лукашенко хоть и находится у власти 30 лет, однако за неё не держится. Мир буквально находится на пороге Третьей мировой войны, а если да, то надо сплотиться, чтобы не оказаться в неё вовлечёнными. Ещё одна любимая фишка российского и белорусского диктаторов – это рекордная явка на голосовании. Кроме того, сотрудникам госучреждений были запрещены отпуска, от главных врачей требовали не отпускать и не выписывать больных до понедельника, 27 января, а в список избирателей поручили включать даже находящихся в реанимации и онкологически больных на последних стадиях. Все они должны были "проголосовать", даже если не в состоянии стоять на ногах.

Оппозиционно настроенные белорусы заявили, что президентские выборы в стране 26 января нелегитимные. Независимые средства массовой информации уничтожили или выгнали за границу, кандидатов от оппозиции, заслуживающих доверия, нет. После того, как двум политикам отказали в регистрации, баллотировались только пять кандидатов, в том числе находящийся у власти Лукашенко с 1994 года. Трое из них представляют провластные партии, а одна, Анна Канапацкая, формально независима, но в оппозиции её обвиняют в том, что она является марионеткой режима. На президентских выборах в 2020 году произошло то, чего не было много лет. После того, как перед избирательной кампанией несколько лидеров оппозиции попали за решетку, появился другой лидер – Светлана Тихановская. И при условии честной игры у нее были хорошие шансы на победу. Однако на выборах, которые международное сообщество назвало сфальсифицированными, Светлана Тихановская проиграла. Но её кампания приобрела чрезвычайную популярность, активизировав слабую белорусскую оппозицию и выведя десятки тысяч людей на улицы, чтобы протестовать против результатов выборов. Акции протеста жестоко разогнали. Тысячи людей арестовали силы безопасности, многие утверждали, что во время заключения с ними жестоко обращались или пытали. Тихановская была вынуждена выехать и продолжать свою работу из Литвы. Теперь, когда ей угрожал неизбежный арест, если она вернётся в Беларусь, она призвала граждан воздержаться от протестов, опасаясь, что репрессии повторятся.

17 января тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "репрессивная среда" Беларуси препятствует легитимным демократическим выборам президента. 22 января Европарламент принял резолюцию, осудившую выборы как фальсификацию. Резолюция решительно осуждает президентские выборы в Беларуси, называя их "фикцией" из-за репрессивной среды и отсутствия демократических стандартов. В резолюции депутаты Европарламента призывают ЕС признать президентские выборы в Беларуси фиктивными, продолжить расследование нарушений прав человека в стране и поддержать меры по привлечению виновных к ответственности, в том числе путём применения правового принципа "универсальной юрисдикции".

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас вместе с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос выступили с собственным заявлением, в котором подчеркнули, что "голосование", состоявшееся 26 января в Беларуси, нельзя считать свободным и справедливым. "Выборы в Беларуси не были честными. Народ Беларуси заслуживает реального права голоса относительно того, кто руководит их страной. Безжалостные и беспрецедентные репрессии по правам человека, ограничение участия в политической жизни и доступ к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс любой легитимности". Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что белорусы фактически были лишены выбора. МИД Украины заявило, что голосование "хотелось бы назвать президентскими выборами, если бы на это были основания".

Александр Лукашенко перед самыми выборами вместо обсуждения темы обеспечения свободы слова, заверил, что российский "Орешник" якобы будет в Беларуси "со дня на день" и его могут разместить ближе к российскому городу Смоленску, недалеко от белорусской границы. Александр Лукашенко сделал заявление о том, что ему безразлично, признают ли на Западе "состоявшиеся 26 января выборы" президента. Именно "Орешник" белорусский диктатор считает главным достижением своей победы в борьбе за пост президента. И здесь возникает вопрос. Украина отдала третий в мире ядерный потенциал России за гарантии своей территориальной целостности с подписями на Будапештском меморандуме Вашингтона, Лондона, Москвы, Парижа и Пекина. Этот документ оказался декларативным характером, однако является действительным международно-правовым актом. Минск также отказался от ядерного оружия и сохранил свои границы, однако вернул себе ядерное оружие, предоставленное Москвой. Подписание мира в Украине не может обойти вопрос обеспечения её территориальной целостности, а также легитимно Киев может просить ядерное оружие у своих союзников и систему похожую на "Орешник".

Почему Беларуси разрешено вернуть ядерный статус, а Украине нет?