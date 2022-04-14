Почему Медведчука поймали в форме ВСУ и что ждет предателя дальше: появилось уточнение

Кум президента РФ Виктор Медведчук оделся в камуфляж, чтобы скрыться из Украины. Его задержали именно при попытке бегства, что бы ни пытались придумывать сейчас российские пропагандисты.

Не исключено, что Медведчука впоследствии отдадут на обмен, однако лишь после того, как он расскажет все, что знает. Об этом в интервью ВВС-Украине сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Чиновник подчеркнул: о задержании Медведчука украинцам сообщили сразу после того, как операция была проведена.

"Контрразведка СБУ по поручению президента занималась этим вопросом с первого дня, как только стало известно, что он исчез. Медведчука вели, и 12 апреля, когда он уже должен был пересекать границу нашей страны, - именно поэтому он оделся в этот камуфляж, никто его не одевал, это была его одежда, - он был задержан сотрудниками контрразведки СБУ", - отметил Данилов.

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Он отверг конспирологические теории российских пропагандистов, будто бы кум Путина был задержан значительно раньше - и украинские власти просто держали громкую новость, как "козырь" в рукаве. По словам Данилова, все, что происходит сейчас в государстве, украинский народ узнает сразу, как это случается.

Также секретарь СНБО не исключает, что в конце концов Медведчука могут отправить на обмен, чтобы забрать вместо него украинских военнопленных. Но это произойдет не раньше, чем будет полностью завершено расследование его антиукраинской деятельности. Впереди у кума Путина – много допросов и следственных действий. От него ждут имена тех, с кем он контактировал, и полную информацию об агентурной кремлевской сети, которую Медведчук вместе с другими агентами российского влияния строили в Украине на деньги Кремля.

Также Медведчуку не забудут и грабеж украинского народа и противозаконное завладение государственными мощностями, в котором его обвиняли раньше.

"Сначала будет понимание, с кем он работал по знаменитой трубе, которая была конфискована государством (речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпатзападтранс" - Ред.), кто эти люди, кто ему помогал решать эти вопросы. После того, я думаю, что как обменный материал он может быть (использован). Если будет такое решение, то его можно отправлять. Сейчас его нужно допрашивать, допрашивать и еще раз допрашивать", - подчеркнул Данилов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Данилов показал частный самолет кума Путина в "Жулянах", он уже работает на Украину.

Также после задержания кума Путина начали арестовывать имущество Медведчука и Марченко. У супружеской пары предателей Украины уже нашли 23 дома, 32 квартиры и 26 машин – и поиски продолжаются.