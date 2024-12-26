'Победа может быть обеспечена': Порошенко оценил перспективы мира в Украине в 2025 году

В 2025 году Украина должна стать сильнее, в том числе и технологически, и добиться того, чтобы санкции нанесли непоправимый ущерб экономике страны-агрессора России. Это будет той основой, которая сможет помочь одержать победу в войне и обеспечить мир.

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Об этом в интервью "5 каналу" заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Для этого мы должны стать сильнее. Россия должна ослабнуть из-за санкций, из-за усиления Вооруженных Сил Украины, из-за усиления украинской экономики. Верю ли я, что мир возможен в 2025 году? Верю. Давайте сделаем Украину более сильной", – сказал пятый президент.

"Мы не можем взять Россию численностью, потому что у нее и мобрезервы, и мобресурсы значительно выше. Но мы можем быть впереди технологично. И в этих условиях, имея поддержку Запада, эта победа может быть обеспечена", – считает Порошенко.

"Только нам нужно бороться. Бороться и за поддержку американцев. Нам нужно бороться за европейцев. Нам нужно выстраивать отношения доверия. А для этого нам нужно бороться с коррупцией, нам нужно бороться с некомпетентностью, бороться с избирательными шизофрениями и обеспечить единство в стране. И тогда Украина будет сильной", – отмечает Порошенко.

"Запомните эти слова. Кто агитирует за выборы сейчас, является распространителем российского ИПСО. Потому что Россия хочет, чтобы мы были слабы. И отдельные недальновидные политиканы, которые хотят прорваться к власти, не понимают, что мы можем из-за этих процессов потерять Украину", – предостерег Петр Порошенко.