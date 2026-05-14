"Богатые украинцы на дорогих автомобилях" возмутили власти страны ЕС: что хотят изменить для беженцев

Власти Чехии планируют переписать специальный закон для беженцев из Украины. Для них обещают ввести социальные выплаты – как у чехов, техосмотр для авто с украинскими номерами, а также усиленные проверки работы и страховки.

Об этом премьер-министр Андрей Бабиш заявил на своей странице в Facebook. В своем видеообращении он пообещал до конца мая подготовить и внести изменения в закон Lex Ukrajina, чтобы прекратить злоупотребление льготами со стороны украинцев.

Что предлагает Бабиш

Отмена отдельных льгот для украинцев при регистрации автомобилей и введение обязательного техосмотра для машин с украинскими номерами.

Уравнивание правил получения социальных выплат с теми, что действуют для чешских граждан.

Усиление проверки условий проживания и работы – в частности наличия медицинского страхования и легальной занятости.

"Многие беженцы работают в черную, а социальные выплаты стали предметом злоупотреблений. Богатые украинцы приезжают на дорогих автомобилях и пользуются нашей медицинской системой. Почему они должны иметь какое-то преимущество? " – заявил чешский премьер.

Что за этим стоит на самом деле

Повод для обращения – статья издания Novinky о том, что правительство, несмотря на жесткую предвыборную риторику, продолжает программу специальных разрешений на длительное проживание для украинцев. В этом году интерес к такому статусу проявили более 56 тысяч человек.

Бабиш отреагировал эмоционально – назвал медиа лжецами и начал доказывать, что его власть не смягчает, а наоборот ужесточает правила. Фактически это попытка защититься от обвинений в невыполнении предвыборных обещаний.

В то же время программа специального разрешения на долгосрочное проживание продолжает действовать. Чтобы получить документ, надо зарабатывать не менее 440 тысяч крон брутто в год и выполнить ряд строгих условий.

Почему Чехия не закроет двери

Между тем в правительстве Чехии признали, что экономика страны без украинцев уже не функционирует так, как раньше. В частности министр финансов Алена Шиллерова заявила, что ее страна нуждается в украинских работниках.

"Если украинцы массово уедут, Чехия фактически остановится", – констатировал президент Союза торговли и туризма Томаш Проуза.

По данным Евростата, по состоянию на 31 марта в стране живет почти 380 тысяч украинцев с временной защитой. И даже несмотря на громкую риторику со стороны премьера, государство не закрывает двери для тех, кто интегрировался и работает в Чехии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, чешские эксперты советуют властям ввести выплаты после рождения ребенка для граждан Украины. Пока что они не получают помощи от государства – даже те, кто живет и работает в Чехии годами, тогда как чешкам выплачивают до 350 тыс. крон (более 740 тыс. грн) при рождении одного ребенка.

