"Плохая история": Зеленский заявил, что Навроцкий делает то же самое, что и Орбан

Нынешние действия президента Польши Кароля Навроцкого напоминают поведение бывшего венгерского премьер-министра Виктора Обрана. Речь идет об отношении лидеров к Украине: оба используют это в попытках понравиться электорату.

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Таким мнением поделился президент Владимир Зеленский, который дал новое интервью для ТСН. Материал показали в прямом эфире вечером в воскресенье, 21 июня.

Комментируя последние решения Навроцкого, глава украинского государства сказал: "Я считаю, что он [...] продолжает политическую борьбу внутри своей страны за счет поднятия ненависти к украинцам".

Зеленский напомнил, что "это то, что делал Орбан". "Плохая история. Считаю, что она закончится плохо", – допустил он.

Напомним, что следующие парламентские выборы в Польше пройдут осенью 2027 года. Президент Украины считает, что между этим фактом и риторикой Навроцкого есть прямая связь, поскольку его польский коллега уже начал предвыборную кампанию.

"Я вижу в этом исключительно избирательный процесс. Президент Кароль [Навроцкий] борется за премьерское кресло своей партии у премьера [Дональда] Туска. Мы здесь ни при чем, это их внутренний вопрос", – добавил политик.

Без Украины Польшу никто не сможет защитить

Также президент Украины отметил, что наряду с историческими вопросами в отношениях с Польшей должно быть уважение к украинской армии, "к сегодняшнему и к будущему".

"Без Украины Польшу никто не сможет защитить", – предупредил Зеленский о российской угрозе.

Навроцкий преподнес Зеленскому подарок с намеком

Глава государства рассказал, что после знакомства во время первой встречи польский коллега подарил ему книгу о Волынской трагедии.

"Я же об этом не говорю, мы не выходили на пресс-конференцию, не говорили людям. Я спокойно с этим живу", – прокомментировал этот жест Навроцкого Зеленский.

Также он обратил внимание на то, что Навроцкий является президентом соседней страны уже год, но до сих пор не приезжал в Украину, хотя его и приглашали.

"Он год как президент – и в Украине не был. Говорит о поддержке Украины, но его здесь не было. Премьер-министр Польши неоднократно приезжал, Польша нас поддерживает, люди поддерживают", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– 19 июня канцелярия президента РП опубликовала официальное заявление о том, что Зеленского лишили ордена Белого Орла. Президент Украины принял это решение и отправил награду назад в Польшу "Новой почтой".

– В знак солидарности от собственных орденов, полученных от руководства Варшавы, отказались второй президент Украины Леонид Кучма, третий глава государства Виктор Ющенко и пятый президент Петр Порошенко.

– Кроме того, от польских наград добровольно отказались министр иностранных дел Андрей Сибига и бывший глава МИД Борис Тарасюк, глава Офиса президента Кирилл Буданов, посол Украины в Польше Василий Боднар.

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