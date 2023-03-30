Планируют ли в Украине вручать повестки онлайн: в Раде сделали заявление и объяснили механизм

В Верховной Раде все еще думают о возможности "вручать" военнообязанным гражданам повестки с помощью мессенджеров. Но говорить о наличии даже какого-либо законодательного документа на этот счет рано.

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Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Нардеп говорит, что они рассматривают вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток.

"В частности, и возможность отправлять мужчинам, подлежащим мобилизации, сообщение о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, то есть отправлять повестки онлайн", – отметил он.

По его словам, в Комитете пока решают, как можно устранить бюрократические проблемы, связанные с вопросом мобилизации. Нардеп говорит, что к началу полномасштабной войны в Украине была почти полностью сформирована база мобильных номеров мужчин, подлежащих призыву.

Технические возможности, чтобы убедиться, что конкретный адресат получил повестку, сегодня есть. Вместе с тем соответствующего законопроекта, который позволил бы вручать гражданам повестки просто через мессенджеры, нет.

"Говорить о том, что это уже есть проект, еще преждевременно. Мы работаем в Комитете по вопросам усовершенствования системы мобилизации, мобилизационной подготовки, оповещения, вручения повесток и т. д." – подчеркнул Вениславский.

Он признал, что в стране существуют некоторые проблемы с вручением повесток, в частности военнообязанным мужчинам среди внутренне перемещенных лиц. Ведь многие из них не захотели или не смогли сняться с воинского учета по месту регистрации и стать на него по месту фактического проживания.

"Поэтому проблема существует с точки зрения того, что не всегда удается консолидировать усилия всех участников мобилизационного процесса, как этого предусматривает законодательство. Подзаконные акты определяют, что это системно слаженная работа не только Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, но и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, учебных заведений. Все должны предоставлять информацию о пребывании военнообязанных, на основании которой формируется соответствующая программа мобилизации", – пояснил нардеп.

Ранее Вениславский отметил, что в Украине не будут увеличивать мобилизацию из-за намерений России разместить ядерное оружие в Беларуси. Но усилить мобилизационные мероприятия могут, когда потребуется на фронте – например, для проведения контрнаступления.

Также он пояснил, что в Украине стремятся законодательно сделать невозможными проблемы мобилизации, в частности попадания военнослужащих на фронт фактически сразу после вручения повестки и прохождения ВВК.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время мобилизации в условиях войны в ряды ВСУ в первую очередь забирают мужчин с военным опытом, которые могут направляться непосредственно в боевые части. При этом военнообязанные, которые до этого не проходили службы, сначала должны пройти обучение, которое длится примерно один-три месяца.

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