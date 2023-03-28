Будут ли усиливать мобилизацию в Украине из-за размещения ядерного оружия РФ в Беларуси: в Раде дали ответ

В Украине не будут усиливать всеобщую мобилизацию из-за намерений страны-агрессора России разместить ядерное оружие на территории соседней Беларуси. Но усилить такие меры могут, когда потребуется на фронте – например, для проведения контрнаступления.

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Об этом заявил представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "Свобода.Утро". Нардеп подчеркнул, что в любом случае мобилизационные задачи исходят от Генерального штаба ВСУ (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда Украина будет вынуждена переходить в контратаки, будут необходимы какие-то дополнительные силы и средства, которые должны обеспечить эффективность этих наступательных операций, это будет определять Генеральный штаб, учитывая планирование, перспективы и реальное текущее положение вещей. Я имею в виду, что война, к сожалению, неизбежно приводит к потерям – как безвозвратным, так и санитарным. И такие потери нуждаются в пополнении", – пояснил он.

По его убеждению, возможное перемещение российского ядерного оружия в Республику Беларусь не может быть причиной дополнительной мобилизации в Украине. Напомним, что накануне об этом заявил его коллега Давид Арахамя. Цитату об этом главы фракции "Слуга народа" и представителя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки привело издание Sky News.

Вениславский же напомнил, что в Украине с самого начала полномасштабной войны, то есть уже больше года, продолжается общая мобилизация. Она предусматривает, что в ряд украинской армии могут быть призваны все военнообязанные граждане, если в этом будет потребность.

Однако после увеличения численности ВСУ и других структур обороны и безопасности, уверяет нардеп, в стране нет необходимости в объявлении дополнительной мобилизации. По его словам, этот вопрос обсуждался на прошлой неделе на закрытом заседании Комитета, где выступал и начальник Генштаба Сергей Шаптала.

"Генерал Шаптала и на эти вопросы давал ответы: на сегодня какой-то потребности в очень резком увеличении мобилизационного ресурса нет. Мобилизационные мероприятия проводятся практически постоянно по заявкам Генерального штаба, который понимает, какое количество и каких именно военнообязанных, в каких учетных специальностях нуждаются наши Вооруженные силы", – объяснил Вениславский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. В ответ Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН.

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