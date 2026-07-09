"План Качки-Кос" выполнен на 15%: Европарламент призвал Киев ускорить реализацию реформ

Европейский парламент выразил обеспокоенность медленными темпами реализации так называемого "плана Качки-Коса" – 10-пунктного плана приоритетных реформ на пути вступления Украины в Евросоюз. В первую очередь украинские власти должны сосредоточиться на продолжении судебной реформы и обеспечении беспрепятственной работы антикоррупционных институтов.

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Соответственно, Европарламент призвал Украину ускорить реализацию реформ в стране. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 460 европейских законодателей при 136 голосах "против" и 59 воздержавшихся.

Что сказали в Европарламенте

"С начала европейского пути Украины в 2014 году страна существенно изменилась к лучшему. Агрессивная война России даже ускорила этот процесс. Однако многое ещё предстоит сделать для выполнения требований фундаментального кластера. В частности, продолжение судебной реформы и беспрепятственная работа антикоррупционных институтов остаются ключевыми", – сказал докладчик Михаэль Галер.

Он сослался на результаты мониторинга, согласно которым по состоянию на середину 2026 года Украина полностью выполнила лишь 15% мер, предусмотренных планом, который должен быть реализован уже до конца года.

В целом евродепутаты высоко оценили принятие "плана Качки-Коса". В то же время Европарламент призвал Украину "как можно скорее достичь конкретных результатов", переведя ключевые реформы со стадии обсуждений и работы экспертных групп к практической реализации.

Согласно результатам мониторинга, нынешний уровень выполнения плана является "неудовлетворительным" с учетом важности реформ для дальнейшего продвижения Украины к членству в ЕС.

О чем идет речь

"План Качки-Кос" – это перечень 10 критически важных реформ, выполнение которых Украина официально согласовала с Европейским Союзом, чтобы разблокировать дальнейшие переговоры о вступлении в ЕС. Документ назван в честь украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

В плане фигурируют внесение комплексных изменений в Уголовный кодекс и обеспечение эффективного расследования коррупции, а также укрепление независимости антикоррупционных органов, в частности НАБУ и САП. Отдельно в плане содержится требование о назначении судей и членов органов судебного управления при участии международных экспертов.

Мониторинг выполнения плана осуществляет коалиция украинских экспертных организаций "Членство Check", которую возглавляет Центр "Новая Европа". Это восемь аналитических центров, работающих в сферах европейской интеграции, антикоррупционной политики и судебной реформы.

Настроения в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, согласно последним данным социологов, подавляющее большинство украинцев сегодня поддерживают вступление страны в ЕС. В то же время уровень поддержки вступления в НАТО несколько снизился. В целом поддержка вступления в ЕС и в НАТО снижалась на протяжении трех лет, причем самая низкая точка пришлась на апрель 2026 года.

Сегодня около 40% украинцев считают, что Украина является лидером среди стран Европы. В то же время значительная часть граждан убеждена, что Вооруженные силы Украины защищают не только страну, но и все европейское пространство.

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