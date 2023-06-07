Итак, первый, безусловно, — Байден. Первое лицо Главной страны мира. Второй — Салливан. Ибо он — его путинский советник. И лишь третий — собственно путин. Который делает только то, что ему фактически разрешают американцы.

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Конечно, американцы уже гораздо более смелые, чем год или даже полгода назад. Но была ли бы возможна такая трагедия (да и вообще такая война!), если бы сейчас был не Байден, а Рейган? И этим всё сказано.