Первая за время большой войны трансляция заседания Рады началась со столкновения: кто 'отличился'. Видео

В четверг, 31 июля, впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину запустили трансляцию заседания Верховной Рады. Началось оно со столкновений между народными депутатами.

Видео дня

Видео транслировали в эфире национального телемарафона. Судя по обнародованным кадрам, драка произошла перед рассмотрением законопроекта о возвращении независимости антикоррупционным ведомствам НАБУ и САП.

Что известно о столкновении в Раде

В схватку вступили нардепы от "Слуги народа" Владлен Неклюдов и Геннадий Касай.

"В Раде была драка между "слугами". Подрались депутаты Неклюдов и Касай", – рассказал нардеп Алексей Гончаренко.

В то же время, по его словам, депутат Марьяна Безуглая "бегала по Раде с табличкой "Власть – это народ".

В свою очередь нардеп Дмитрий Костюк заявил о выходе из фракции "Слуга народа". Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, такое решение он принял из-за голосования по ограничению независимости НАБУ и САП.

Костюк заявил, что на членов фракции якобы оказывалось давление. Сейчас фракция "Слуги народа" насчитывает 230 депутатов.

Что предшествовало

22 июля Рада большинством голосов приняла законопроект 12414 об ограничении независимости НАБУ и САП, президент Владимир Зеленский подписал закон. Это спровоцировало волну протестов в ряде городов Украины и критику со стороны США и ЕС.

24 июля Зеленский подал в Раду новый законопроект. Он заявил, что новый документ базируется на принципах независимости НАБУ и САП и одновременно учитывает риски влияния на эти структуры со стороны России, которое необходимо исключить.

Утром 31 июля под зданием Верховной Рады собрался новый митинг с требованием вернуть независимость НАБУ и САП. Участники протеста призвали депутатов парламента не медлить и принять решение об антикоррупционных органах.

Акцию посетила нардеп Марьяна Безуглая, которая среди прочих голосовала за закон №12414, вызвавший протесты в Украине. Митингующие встретили ее криками "Позор!".

28 июля более 50 общественных организаций и СМИ обратились к Раде с призывом возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале "Рада" и заблаговременно публиковать повестку дня.

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