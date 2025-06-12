Перезапуск Запорожской АЭС возможен только после возвращения ее под контроль Украины – МАГАТЭ

Любой перезапуск энергоблоков Запорожской атомной электростанции возможен только после ее возвращения под контроль Украины. Ему должны предшествовать детальные операции по разминированию, тщательные ремонты всех реакторов и вспомогательных систем, а также комплексные инспекции безопасности, которые должны завершиться четкой сертификацией со стороны украинского ядерного регулятора.

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Об этом говорится в совместном заявлении 48 государств-членов Совета управляющих МАГАТЭ. Его опубликовало Министерство энергетики Украины.

"Длительный контроль РФ над ЗАЭС, включая присутствие вооруженных войск и военной техники, как это зафиксировано агентством, нарушает семь незаменимых столпов ядерной безопасности и защищенности в условиях вооруженного конфликта", – говорится в заявлении.

Отмечается, что это ставит под угрозу реализацию пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС.

"Это привело к дальнейшей технической деградации станции и продолжает представлять серьезные риски ядерной безопасности и защищенности для более широкого региона", – цитирует резолюцию пресс-служба Минэнерго.

Кроме того, крайне важно, чтобы все реакторы на ЗАЭС оставались в режиме холодной остановки. Кроме того, государства-члены решительно отвергают любые попытки рассматривать краткосрочный перезапуск реакторов на ЗАЭС, поскольку это противоречит устоявшимся принципам ядерной безопасности и высказанным подходам МАГАТЭ.

"Любой перезапуск реакторов на ЗАЭС возможен только после возвращения объекта под легитимный контроль и надзор компетентного украинского регулятора", – отмечается в заявлении.

Такому перезапуску должны предшествовать детальные операции по разминированию, тщательные ремонты всех реакторов и вспомогательных систем, а также комплексные инспекции безопасности, которые должны завершиться четкой сертификацией со стороны украинского ядерного регулятора.

"Призываем все государства – члены МАГАТЭ продолжать оказывать политическую, финансовую, техническую и материальную поддержку комплексной программе технической помощи Украине от МАГАТЭ", – резюмируется в заявлении.

Ранее страна-агрессор Россия заявила, что хочет перезапустить оккупированную ею Запорожскую атомную электростанцию. Россияне обратились в ООН с просьбой выступить посредником между Москвой и Вашингтоном в решении вопроса относительно американского ядерного топлива, которое хранится на украинской АЭС.

В МАГАТЭ тогда заявили, что пока нет никаких признаков того, что РФ будет вести активную подготовку к перезапуску станции.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 3 июня встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Ключевой темой встречи была ситуация на временно оккупированной Запорожской АЭС, которая требует не только мониторинга, но и конкретных действий.

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