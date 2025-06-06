Россия сообщила МАГАТЭ о намерении возобновить работу Запорожской АЭС: что ответил Гросси

Страна-агрессор Россия хочет перезапустить оккупированную ею Запорожскую атомную электростанцию. Россияне обратилась к ООН с просьбой выступить посредником между Москвой и Вашингтоном в решении вопроса относительно американского ядерного топлива, которое хранится на украинской АЭС.

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Об этом пишет Sky News. В пятницу, 6 июня, в РФ состоялась встреча генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Последний заявил, что Россия готова либо использовать топливо, поставленное американской компанией Westinghouse, либо полностью вывезти его и вернуть Соединенным Штатам. Он утверждает, что РФ подготовила "комплексный план" поэтапного ввода в эксплуатацию станции, но он может быть реализован лишь при условии "устранения всех военных угроз".

По словам Лихачева, ранее компания Westinghouse и американские чиновники в сфере энергетики выражали России беспокойство по поводу интеллектуальной собственности в связи с этим топливным вопросом.

Российские пропагандисты цитировали Гросси, который якобы заявил, что МАГАТЭ готово выступить посредником.

"Благодарны генеральному директору МАГАТЭ за ответные шаги позитивные", – сказал Лихачев.

Стоит отметить, что ранее на этой неделе Гросси заявил агентству Reuters, что перезапуск станции пока невозможен из-за отсутствия стабильного электроснабжения и воды для охлаждения.

Напомним: в мае стало известно, что оккупанты готовят подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что это может произойти уже в ближайшие недели – враг завершил строительство распределительного узла, компрессорной станции и магистральных ЛЭП.

Он отметил, что Россия планирует использовать станцию для питания оккупированных территорий и усиления контроля над украинским энергетическим ресурсом.

В МАГАТЭ тогда заявили, что пока нет никаких признаков того, что РФ будет вести активную подготовку к перезапуску станции.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 3 июня встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Ключевой темой встречи была ситуация на временно оккупированной Запорожской АЭС, которая требует не только мониторинга, но и конкретных действий.

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