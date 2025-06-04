"Главное – безопасность на всех ядерных объектах в Украине": Зеленский обсудил с Гросси ситуации на ЗАЭС и ХАЭС. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Глава государства поблагодарил его за работу миссий организации на украинских атомных электростанциях.

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Это был уже 12-й визит Гросси в Украину с начала полномасштабного российского вторжения РФ. Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, а детали раскрыли в Офисе президента.

Ключевой темой встречи была ситуация на временно оккупированной Запорожской АЭС, которая требует не только мониторинга, но и конкретных действий.

"Говорили о главном – безопасности на всех ядерных объектах в Украине. Любые идеи России о перезапуске ЗАЭС без Украины – это абсурдно и опасно. Именно поэтому МАГАТЭ должно быть на станции – без искусственных препятствий в работе или для ротации персонала. Спасибо экспертам, которые работают там и показывают миру реальную ситуацию", – написал гарант.

Президент подчеркнул недопустимость возможного перезапуска Россией реакторов ЗАЭС. Глава МАГАТЭ со своей стороны отметил, что сейчас нет даже минимальных безопасных условий для этого.

Гросси и Зеленский также обсудили безопасность всех ядерных объектов в Украине, в частности Чернобыльской атомной станции, укрытие которой было повреждено в результате попадания российского ударного дрона.

"Обсудили во время встречи и развитие нашей энергетики: достройку Хмельницкой АЭС, развитие добычи урана, восстановление поврежденного саркофага на ЧАЭС. Спасибо Рафаэлю Гросси за поддержку и готовность помогать", – отметил Зеленский.

Конкретные проекты сотрудничества Украины и МАГАТЭ, направленные на развитие атомной энергетики в нашем государстве, могут быть представлены на международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 10-11 июля в Риме.

Как писал OBOZ.UA, ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии, которые находятся на Запорожской атомной станции, сообщили о падении неизвестного дрона на здание учебного центра ЗАЭС. Оккупанты не дали разрешения на осмотр места прилета.

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