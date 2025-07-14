В Украине готовят ротации во власти: нардеп раскрыл, кто может занять кресла министров и посла в США

В Украине, вероятно, готовят кадровые перестановки в Кабинете министров. По предварительным данным, увольнение некоторых руководителей украинских ведомств может состояться в среду, 16 июля, а новые назначения и голосование в Верховной Раде – 17 июля.

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Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram. Он также обнародовал изменения, которые ждут украинское правительство:

– планируется увольнение действующего министра образования Оксена Лисового. Кто его заменит, пока неизвестно;

– уволят также министра социальной политики Оксану Жолнович;

– министром экономики станет Алексей Соболев;

– если увольняют министра энергетики Германа Галущенко, то его место займет Светлана Гринчук, которая сейчас возглавляет министерство экологии;

– действующего министра обороны Рустема Умерова могут назначить послом Украины в США, а МО возглавит премьер-министр Денис Шмыгаль;

– Николая Точицкого могут уволить из Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины;

– Министерство национального единства могут ликвидировать.

Некоторые украинские ведомства останутся без изменений. Так, министром молодежи и спорта останется Матвей Бедный, Министерство финансов и дальше будет возглавлять Сергей Марченко, Минздрав – Виктор Ляшко, МВД – Игорь Клименко, министр ветеранов – Наталья Калмыкова.

Напомним, что 14 июля президент Владимир Зеленский объявил о важных кадровых изменениях в Кабинете министров Украины. Он предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил о возможных серьезных кадровых изменениях в правительстве из-за невыполнения договоренностей с международными партнерами. Он ожидает отчета от чиновников по каждой из таких сделок.

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