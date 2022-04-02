Наша переговорная позиция зависит на 90% от ВСУ, границы должны быть в рамках 1991 года, – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что позиция Украины на переговорах со страной-оккупанткой Россией на 90% зависит от ВСУ. В то же время он подчеркнул: относительно границ Украина придерживается формулы 1991 года.

В эфире телемарафона "UA Разом" в пятницу, 2 апреля, Подоляк отметил, что ключевым в переговорном процессе является сформировать систему гарантий безопасности для Украины на долгие годы.

"Мы один на один с Россией. Нам нужно, пользуясь, к сожалению, таким моментом, как война, найти другие контуры нашей безопасности. Ключевое для нас в рамках переговорного процесса – найти формулу безопасности Украины на долгие годы. Юридическую формулу, которая будет четко прописываться в международное право и позволять нам иметь рядом страны, которые будут нам обеспечивать гарантии", – сказал он.

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Он подчеркнул: 90% того, как должна закончиться война – подписанием договора, которые будет гарантировать безопасность Украины.

"С Украиной будут государства с мощными армиями, а в том числе с ядерными компонентами, которые в последующие любые конфликты на территории Украины будут стоять рядом, они берут на себя юридические обязательства", – сообщил Подоляк.

По его словам, Украина не будет подписывать с РФ двусторонний договор о мире, в то же время РФ должна быть одной из стран-подписантов договора о безопасности для Украины. Таким образом, Россия будет иметь обязательства не только перед нашей страной, но и перед другими государствами-подписантами.

"Мы хотим прописать четкие регламентные нормы обязательств других государств по отношению к Украине и таким образом выйти на конкретику. Или это помощь оружием, или, к примеру, закрытие неба", – подчеркнул политик.

По его словам, вопрос Крыма также обсуждается с российской делегацией. "По Крыму, мы хотим это обсуждать. Все эти позиции есть в нашем плане", – сказал он.

Подоляк отметил, что Украина соблюдает формулу границ 1991 года, а переговорная позиция зависит на 90% от Вооруженных сил Украины.

"Если ВСУ будут очень мощно теснить РФ, то мы можем получить даже больше, чем предлагаем сегодня. В то же время мы понимаем, что Украина имеет международно признанные на 1991 год границы. Мы придерживаемся этой формулы", – добавил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Давид Арахамия заявил, что Китай продолжает избегать прямого участия в решении военной проблемы, которую создала Россия, напав на Украину. Пекин занимает довольно инертную позицию, но украинские дипломаты и Офис президента убеждены, что дело можно сдвинуть с "мертвой точки".

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