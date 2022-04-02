Россия неофициально приняла предложение о мирном договоре, кроме вопроса Крыма, – Арахамия

Неофициально Россия приняла предложения Украины по будущему мирному договору. Единственным "камнем преткновения" остается вопрос оккупированного РФ украинского Крыма и Севастополь.

Сейчас официальный Киев ждет письменного подтверждения согласия Москвы на свои предложения. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.

По мнению нардепа, Россия готова принять условия, предложенные Украиной.

"Мы в Стамбуле объявили нашу украинскую позицию. В принципе РФ уже предоставила свой официальный ответ, заключающийся в том, что они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма, который мы предлагали. Кулеба сказал, что еще официального подтверждения нет, он ждет, чтобы это было в письменном виде", – отметил Арахамия.

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Он подчеркнул, что устно РФ уже согласилась на украинские предложения, озвученные переговорной делегацией нашего государства во время четвертого раунда переговоров 29 марта в Стамбуле.

Напомним, Украина предложила свой проект будущего мирного договора, где предусмотрена действенная система гарантий безопасности для нашего государства, отказ Украины от намерений вступить в НАТО и предусмотрены "переговоры о статусе аннексированного Крыма в течение 15 лет" и отказ от попыток решить "крымский вопрос" военным путем .

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кулеба объяснил, почему Украина ожидает формального ответа России по итогам переговоров в Стамбуле.

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