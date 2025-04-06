Переговоры продолжаются: у Трампа объяснили, почему Россию не включили в список новых американских пошлин

Президент США Дональд Трамп в начале марта ввел пошлины против Канады, Мексики и КНДР, а 2 апреля добавил к ним еще 180 стран. Украина вошла в этот список, а вот Россия нет. Это вызвало изумление и резонанс.

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Впрочем, сегодня, 6 апреля, директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт объяснил, почему Трамп не стал вводить тарифы против РФ. По его словам, Россия не была включена в список введенных США пошлин, поскольку Вашингтон сейчас ведет с ней переговоры.

"Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной. И я думаю, что президент принял решение не объединять эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совсем иначе, чем к любой другой стране", – сказал Хассет.

Он отметил, что "Россия находится в процессе переговоров о мире, которые на самом деле затрагивают тысячи и тысячи человеческих жизней". И Трамп "сфокусирован на этом прямо сейчас".

Как сообщал OBOZ.UA, американская администрация ввела пошлины по импорту из большинства стран мира. Не обошла эта судьба и Украину – с 5 апреля весь украинский экспорт будет идти в США с налогом в 10%.

Из-за введения новых пошлин Дональдом Трампом в Украине могут вырасти цены на американские автомобили, электронику, технику и другие товары из США, содержащие импортные комплектующие. Эксперты ожидают общий проинфляционный эффект и давление на украинский рынок.

Но эта пошлина заденет меньшую долю товаров, поскольку на подавляющую часть экспорта наложены 25%-ные пошлины, рассказал специально для OBOZ.UA глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Тем временем Китай нанес удар пошлинами по США в ответ на решение Дональда Трампа. Американский импорт в КНР будет облагаться дополнительно 34%-й пошлиной.

Кроме того, страны Европейского Союза в ближайшие дни будут пытаться выступить единым фронтом против пошлин Дональда Трампа, вероятно, одобрив первый набор целевых контрмер по американскому импорту. Новые пошлины могут охватить товары на сумму до 28 миллиардов долларов от вина до туалетной бумаги.

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