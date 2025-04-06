"Для нас это означает подорожание": экономист рассказал, как вырастут цены в Украине после пошлин Трампа

Из-за введения новых пошлин Дональдом Трампом в Украине могут вырасти цены на американские автомобили, электронику, технику и другие товары из США, содержащие импортные комплектующие. Эксперты ожидают общий проинфляционный эффект и давление на украинский рынок.

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Об этом сообщил старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай в эфире телемарафона. Он отметил, что многие американские товары состоят из многочисленных компонентов, которые сами по себе импортируются в США.

"Возьмем американские автомобили: до 40–50% их запчастей – импортные. Если добавить к этому новые тарифы, то стоимость таких автомобилей вырастет. Соответственно, для нас это будет означать удорожание", – пояснил Гайдай.

Экономист также предположил, что возможна и обратная тенденция. Из-за новых ограничений часть товаров с американского рынка могут переориентироваться на рынки других стран, в том числе украинский. Это может привести к снижению цен в некоторых сегментах. Однако, по его словам, в общемировом масштабе ожидается проинфляционный эффект. "В большинстве стран, за незначительными исключениями, эти изменения будут создавать дополнительное давление на рост цен", – добавил Гайдай.

Эксперт отмечает, что подобные действия администрации Трампа могут повлиять на глобальные цепи поставок и торговые отношения между странами. Повышение пошлин может повлечь за собой торговые войны, что негативно скажется на мировой экономике и, в частности, на Украине. С одной стороны, украинские экспортеры могут столкнуться с повышением стоимости американских товаров, что сделает их менее конкурентоспособными. С другой стороны, открываются возможности для замещения ставших менее доступными на американском рынке товаров украинскими аналогами.

Таким образом, введение новых пошлин президентом Трампом может иметь как негативные, так и положительные последствия для Украины. С одной стороны, возможен рост цен на импортные товары, с другой – потенциальный рост экспорта украинских товаров на новые рынки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп с начала 2025 года дважды неудачно пытался ввести тарифы в размере 25% на зарубежные автомобили, ввозимые в США. Третий раз ему это удалось. Поэтому самые дешевые машины подорожают даже в Украине.

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