'Переговоры продолжаются прямо сейчас': в Белом доме подтвердили подготовку нового соглашения о ископаемых между США и Украиной

В администрации американского президента Дональда Трампа подтвердили, что команды Украины и Штатов ведут переговоры по заключению соглашения о полезных ископаемых. Документ должны были подписать во время визита в Вашингтон Владимира Зеленского, но отложили из-за спора в Овальном кабинете.

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В то же время, как сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в среду, 5 марта, переговоры Вашингтона и Киева по соглашению о недрах "продолжаются прямо сейчас". Ее слова процитировало издание "Голос Америки".

"Эти разговоры происходят, пока мы говорим. Я только видела советника по национальной безопасности (Майкла Уолтца. – Ред.). Он очень тяжело работает над этим. Мне кажется, что он шел в Овальный кабинет, чтобы сообщить президенту последние новости о том, на каком это этапе", – сказала Левитт.

По ее словам, Трамп "настроен на мирное соглашение" и "хочет, чтобы эта война закончилась".

Напомним, что накануне Волтц заявил, что провел телефонный разговор с главой ОП Андреем Ермаком. Они обсудили место и дату следующего раунда переговоров.

"Сегодня и вчера было положительным шагом вперед к тому, чтобы сказать - мы будем вести переговоры о мире, и мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые затем передадим россиянам и протестуем ту сторону. Это будет тяжелая челночная дипломатия, но обе стороны должны быть вовлечены. Я думаю, сейчас мы двигаемся в положительном направлении", – заявил Уолтц.

Ермак подтвердил разговор с американским коллегой и заявил, что они "обсудили дальнейшие шаги на пути к миру и обменялись мнениями по вопросам безопасности".

Напомним, что подписание соглашения было сорвано 28 февраля, когда Трамп вместе с вице-президентом США Джей Ди Венсом набросились на Владимира Зеленского и спровоцировали ссору. Президент Украины был вынужден досрочно покинуть Белый дом.

По словам одного из источников агентства Reuters, в последние дни американские чиновники общались с украинскими коллегами по соглашению. Кроме того, они призвали советников Зеленского убедить президента Украины открыто попросить прощения у Трампа.

Во вторник Зеленский написал в X что Украина ради продолжительного мира готова "работать под сильным лидерством Трампа". Что касается соглашения о минералах, то, по словам президента, Киев готов подписать его "в любое время и в любом удобном формате".

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп якобы настаивает на том, чтобы соглашение о полезных ископаемых Украины доделали, чтобы оно стало "больше" и "лучше". Поэтому уже согласованный и поддержанный украинским правительством документ может быть переписан.

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