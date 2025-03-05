Соглашение об ископаемых Украины могут переписать из-за Трампа: что не устраивает президента США

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы соглашение о полезных ископаемых Украины было доработано, чтобы оно стало "больше" и "лучше". Поэтому уже согласованный и поддержанный украинским правительством документ может быть переписан.

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Об этом представители американской администрации на правах анонимности сообщили телеканалу CBS News. Отмечается, что, несмотря на ссору в Белом доме между президентом и вице-президентом США и президентом Украины 28 февраля, украинская сторона сообщила американским коллегам о готовности подписать соглашение.

Также журналисты напомнили, что 2 марта министр финансов Скотт Бессент, входивший в переговорную группу США по разработке документа, в эфире заявил, что это соглашение больше не "на столе". Несколько источников СМИ также подтвердили, что соглашение не было завершено.

Поэтому некоторые согласованные параметры могут измениться, но какие именно – не указывается. Также приближенный к переговорам со стороны США человек указал на то, что Дональд Трамп сейчас настаивает на "большем, лучшем соглашении", поэтому его могут доделать.

4 марта во время выступления в Конгрессе США Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот сообщил, что стремится к длительному миру и готов сесть за стол переговоров как можно быстрее. Также Зеленский поблагодарил американцев за помощь и заверил Трампа, что Украина готова к подписанию соглашения о редкоземельных металлах "в любое удобное для вас время".

"Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с командой готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира", – цитируют письмо журналисты.

Наибольший интерес для американцев представляют залежи редкоземельных металлов в Украине. Эти элементы относятся к группе лантаноидов (в частности, это церий, гольмий, неодим, эрбий и другие) и используются в высокотехнологичном производстве, в частности в медицине и военной промышленности. Считается, что на Украину приходится около 5% мировых запасов редкоземельных элементов (для сравнения: на США, площадь которых примерно в 12 раз больше, – всего 1-2%).

Как уже сообщал OBOZ.UA, член Палаты представителей и один из руководителей Группы поддержки Украины в Конгрессе США Брайан Фицпатрик заявил, что Украина и США возвращаются к соглашению о редкоземельных минералах. Конгрессмен подчеркнул, что это соглашение положит начало долгосрочному экономическому партнерству и приведет "к помощи в сфере безопасности", поэтому стороны подпишут его в кратчайшие сроки.

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