Ермак и Уолтц обсудили место и дату переговоров: что известно о разговоре

Глава Офиса президента Андрей Ермак и советник по национальной безопасности США Майк Уолтц обсудили место и дату переговоров. Однако официальные лица пока не разглашают конкретные детали.

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При этом в Белом доме уже рассматривают меры по укреплению доверия, которые затем планируют передать россиянам, чтобы "протестовать ту сторону". Об этом Уолтц заявил в эфире Fox & Friends.

"Я только что завершил телефонный разговор с моим украинским коллегой. Мы говорили о дате, месте, переговорной команде", – сказал он.

В то же время источники OBOZ.UA в ОП подтвердили, что собеседником был именно Ермак.

По словам Уолтца, последние два дня стали важным шагом к тому, чтобы объявить о намерении вести мирные переговоры, при этом уже рассматриваются меры по укреплению доверия, которые затем будут переданы россиянам и протестированы с их стороны.

"Это будет тяжелая челночная дипломатия, но обе стороны должны быть привлечены. Я думаю, сейчас мы двигаемся в положительном направлении", – добавил советник Белого дома.

Также Уолтц в комментарии американским журналистам ответил на вопрос о приостановлении в обмене разведданными между США и Украиной, а также еще раз напомнил о разговоре с украинским представителем.

"Мы шагнули назад и останавливаемся и пересматриваем все аспекты этих отношений. Но я только что разговаривал, прежде чем выйти сюда, со своим коллегой, украинским советником по национальной безопасности. Мы ведем хорошие переговоры относительно места для следующего раунда переговоров, относительно делегаций, по сути", – добавил он.

Представитель Трампа добавил, что за последние 24 часа после публичного заявления президента Украины Владимира Зеленского, а затем разговоров с украинскими коллегами, "мы увидим движение очень быстро".

Ранее в Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос возобновления военной помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры. Кроме этого, США настаивают на принятии мер по укреплению доверия между сторонами конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским лидером в Овальном кабинете 28 февраля.

Приостановка военной помощи США для Украины прежде всего коснется ракет для противовоздушной обороны, боеприпасов к HIMARS и артиллерии. Пауза касается всех запланированных, но еще не исполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI.

В свою очередь Зеленский 4 марта сделал заявление о возможных переговорах с Россией. Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам в любое время и желает сделать это как можно быстрее.

Во время выступления в Конгрессе в ночь на 5 марта Трамп приветствовал инициативу Зеленского вернуться к обсуждению мирных переговоров. В то же время глава Белого дома пока оставил в силе свой запрет на поставку оружия или другой большой помощи Украине.

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