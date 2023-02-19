'Переговоры могут продолжаться месяцы': в США назвали условия предоставления F-16 Украине

Переговоры между Украиной и США о поставках истребителей F-16 продолжаются. Они могут длиться еще несколько месяцев.

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Об этом 19 февраля сказала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN. "Мы все еще ведем переговоры на местах с украинцами", – сообщила она.

Постпред Соединенных Штатов напомнила, что США должны убедиться в том, что украинцы будут иметь необходимую подготовку и способность использовать соответствующие системы вооружения.

Без этого не может оказываться военная помощь Киеву, объяснила Линда Томас-Гринфилд.

"Поэтому дискуссии будут продолжаться в течение следующих нескольких недель и месяцев, пока мы определяем, как лучше поддержать украинцев", – сказала дипломат.

При этом Томас-Гринфилд заверила, что США будут поддерживать Украину до ее победы.

"Мы никогда, никогда не колебались в своей поддержке украинцев", – заявила постпред.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл на Мюнхенской конференции призвал предоставить Украине истребители F-16. Он заявил, что сделал бы это, если бы имел полномочия.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сначала следует передать Украине танки и системы ПВО, тогда как на поставки истребителей требуется намного больше времени.

А премьер Британии Риши Сунак объявил, что Лондон уже начал обучение украинских пилотов на самолетах НАТО. Он подчеркнул, что перед поставками истребителей необходимо обучить летчиков ВСУ, что и делаетего страна.

Напомним также, 16 февраля Европарламент принял резолюцию с призывом передать Украине боевые самолеты.