Европарламент принял резолюцию с призывом предоставить Украине истребители и урегулировать конфискацию активов РФ

Европейский парламент принял резолюцию, которая призывает предоставить Украине истребители. Также в документе идет речь об урегулировании конфискации активов страны-агрессора России.

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Депутаты Европарламента призывают по существу рассмотреть вопрос о поставках истребителей, вертолетов, ракетных комплексов и существенного увеличения количества боеприпасов для украинской армии. Резолюцию поддержали 444 депутата, против – 26, еще 37 воздержались. Об этом говорится в тексте резолюции, опубликованной на сайте Европарламента.

Принятая резолюция посвящена годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. В документе европейские политики решительно осуждают агрессию Москвы и подтверждают свою непоколебимую солидарность с народом и руководством Украины.

Больше оружия для деоккупации украинских территорий

В резолюции депутаты призывают серьезно рассмотреть вопрос о поставках западных истребителей и вертолетов, соответствующих ракетных систем и существенном увеличении поставок вооружений Киеву.

В Европарламенте подчеркнули, что Украина должна быть в состоянии не только защитить себя, но и восстановить полный контроль над всей своей международно признанной территорией.

Новые санкции против страны-агрессора РФ

В резолюции также шла речь о санкциях в отношении страны-агрессора РФ. В частности, депутаты призвали страны Европейского Союза принять десятый пакет санкций против России и ее союзников до конца февраля, а также существенно расширить его масштабы.

Резолюция также призывает международное сообщество сделать уже введенные антироссийские санкции более эффективными и предпринять срочные шаги, чтобы заблокировать любые попытки обойти эти ограничительные меры.

Также депутаты Европарламента требуют, чтобы правовой режим, который позволяет конфисковать российские активы, замороженные ЕС, был завершен. Затем эти активы должны быть использованы для восстановления Украины и выплаты компенсаций жертвам войны.

Резолюция также гласит о том, что после окончания войны России придется выплатить серьезные репарации, чтобы внести существенный вклад в восстановление Украины.

Ускоренная евроинтеграция Украины

Депутаты Европарламента также заявили, что агрессивная война России коренным образом изменила геополитическую ситуацию в Европе. Это в свою очередь требует от ЕС смелых и всеобъемлющих политических решений в области безопасности и финансов.

В этом контексте депутаты Европарламента вновь заявляют о своей поддержке принятого летом прошлого года решения Совета Европы о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. Они также призывают Украину, Комиссию и Совет ЕС работать над началом переговоров о вступлении в этом году.

Напомним, во время обращения к Европейскому парламенту президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС предоставить Украине все необходимое оружие. Глава государства подчеркнул, что Украина воюет и одновременно модернизирует свои институции, приближаясь таким образом к Европейскому Союзу.

К слову, Великобритания рассматривает возможность передачи британской боевой авиации Украине. Премьер-министр государства Риши Сунак дал поручение британскому министру обороны Бену Уоллесу определить, какие именно военные самолеты Лондон потенциально может предоставить украинской армии.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон готов приступить к обучению украинских летчиков пилотированию боевых самолетов "Тайфун". Это станет первым шагом к передаче истребителей в виде военной помощи Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швеция получила запрос Киева о предоставлении истребителей Gripen. Однако на данный момент существуют ограничения относительно такой военной помощи.

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