'Ускорить процесс': лидер республиканцев в Сенате США призвал предоставить Украине истребители F-16

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что передал бы Украине истребители F-16, если бы имел полномочия принимать такие решения. Он призвал предоставить Киеву все необходимое для того, что победить в войне с РФ как можно быстрее.

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Соответствующее заявление Макконнелл озвучил во время круглого стола по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности. "Если бы это зависело от меня, я бы это сделал. Да, сделал бы", – сказал он.

По словам сенатора, Украине необходимо предоставить все, чтобы она могла выиграть войну как можно быстрее.

Страны Запада должны "ускорить процесс, отбросить бюрократию" и передать украинским войскам оружие "тогда, когда они в нем нуждаются", заявил Макконнелл.

Сенатор добавил, что весь ВПК НАТО сейчас испытывает нагрузку, поскольку передает больше оружия, чем ранее ожидалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Финляндии Санна Марин на Мюнхенской конференции указала на ключевую ошибку Запада в отношении российской агрессии. По ее словам, на вторжение РФ в Крым следовало отреагировавать более мощно. Отсутствие должной реакции поощрило Путина начать полномасштабную войну, считает она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему союзники затягивают передачу Украине истребителей. Он заявил, что сначала нужно передать ВСУ уже обещанное, в том числе танки и системы ПВО, тогда как на поставки боевых самолетов требуется гораздо больше времени.

16 февраля Европарламент принял резолюцию с призывом передать Украине истребители. Киев должен восстановить полный контроль над всей своей территорией, говорится в документе.