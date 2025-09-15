'Пауза очевидна': в Кремле сделали заявление о мирных переговорах и нашли 'виновного'

В Кремле отличились еще одним заявлением о мирных переговорах. Там сообщили о паузе в переговорах между Россией и Украиной.

Вместе с тем Москва снова обвинила Киев в якобы нежелании серьезно обсуждать процесс урегулирования. Об этом российским пропагандистским СМИ рассказал пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков во время брифинга.

"Киев не проявляет гибкости и готовности к серьезному обсуждению урегулирования... Пауза в переговорном процессе между РФ и Украиной есть", – выдал он.

Что еще сказал Песков

Представитель Кремля также заявил, что Москва готова закончить войну мирным путем, но "Киев искусственно тормозит процесс". Кроме Украины, по его словам, к этому причастны также европейские политики, поскольку они мешают процессу и "не желают учитывать первопричины кризиса".

Вспомнил Песков и о вероятной встрече Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он убежден, что призывы Киева к немедленной встрече лидеров якобы "направлены на эмоциональный эффект". К тому же такой формат переговоров стоит хорошо подготовить, иначе диалог окажется бесполезным.

Напомним, ранее Песков говорил на тему мирных переговоров РФ с Украиной. По его словам, сейчас руководители переговорных групп обеих сторон взаимодействуют между собой, но когда состоится новый раунд переговоров – неизвестно. Рупор Кремля и тогда указал на якобы нежелание Украины положить конец войне и отметил, что Россия "очень" этого хотела бы.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября Путин в очередной раз продемонстрировал свое "стремление к миру" и выдал циничные заявления. В частности, он требовал проведения референдума в Украине, изменения Конституции и приезда президента Владимира Зеленского в РФ.

