Зеленский: мы хотим мира, а Путин – человек войны и боится это признавать

Последний массированный обстрел Украины, который состоялся 27 декабря и пришелся преимущественно по Киевской области, свидетельствует о настоящих, а не декларативных намерениях страны-агрессора и Кремля. В частности, Украина стремится к миру, тогда как российский диктатор Владимир Путин хочет лишь продолжения войны.

Именно поэтому, несмотря на продолжающуюся дипломатию, "Украина не может снижать уровень обороноспособности". Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

Стремление Москвы

"Мы хотим мира, а он – человек войны, но боится говорить об этом публично. В то же время мы видим эти шаги", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что вышеупомянутая российская атака является прямым ответом Кремля на мирные инициативы Украины "и действительно показывает, что Путин не хочет мира".

"Нам нужно остановить эту войну любым способом. И нам нужны две вещи: давление на Россию и достаточно сильная поддержка Украины", – объяснил Владимир Зеленский.

Позиция Украины

Отдельно украинский президент отметил: несмотря на продолжающуюся "дипломатию" и определенные положительные сдвиги на этом направлении в последнее время, Украина не может снижать уровень обороноспособности.

"За последнюю неделю в дипломатии были хорошие шаги. Но мы не можем жить в иллюзии, что это дает нам возможность иметь более слабую оборону в отношениях с Россией. Это не работает", – отметил Владимир Зеленский.

Атака Киевщины 27 декабря

В ночь на 27 декабря российские захватчики ударили по Украине 40 ракетами и 519 беспилотниками. 503 воздушные цели противника(точнее, 30 ракет и 474 вражеских дронов) были сбиты.

Подавляющее большинство ракет и "шахидов" атаковали Киев и Киевскую область. Из-за очередного российского военного преступления пострадали по меньшей мере 32 человека, среди них двое детей; также есть информация о погибшем человеке.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате указанного российского теракта без электричества осталось более 40% жилых домов Киева и области. Коммунальные и экстренные службы работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия, но точные сроки восстановления света и отопления пока неизвестны.

